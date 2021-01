Emma e Alessandra Amoroso per la prima volta insieme con “Pezzo di cuore”

Oggi in conferenza stampa online, a cui YesLife Magazine era presente, Emma e Alessandra Amoroso hanno raccontato com’è nato il loro primo singolo insieme: “Pezzo di cuore”

“Era da anni che avevamo in mente di fare una canzone insieme – esordisce Emma – e anche i fan ce lo chiedevano. È stata una scelta istintiva, ero a Milano per X-Factor e Alessandra era a Roma. Avevo voglia di ripartire con ottimismo. Volevo una canzone senza tempo. Ho chiamato Dario Faini che insieme a Davide Petrella hanno tradotto in musica e parole le mie sensazioni. Quando il brano era quasi ultimato l’ho inviato ad Ale, a cui poi ho telefonato e le ho detto che questa era la nostra canzone in cui la parte finale l’avrei cantata io, la parte centrale lei e la parte finale l’avremmo cantata insieme”. “Quando Emma – afferma Alessandra Amoroso – mi ha chiamata non potevo tirarmi indietro e non l’avrei mai fatto perché era una volontà che avevamo da tempo. Ho pensato al brano come un dialogo tra me e lei. Sono felice di quello che siamo oggi”. Con queste parole le due artiste hanno raccontato in conferenza stampa online la nascita di “Pezzo di cuore”, disponibile in tutti gli store e piattaforme musicali a partire dal 15 gennaio. Dal 29 gennaio il brano sarà inoltre disponibile in edizione limitata nella versione vinile 45 giri.

Quanto c’è di autobiografico in questa canzone? “Pezzo di cuore è una canzone universale – continua Emma Marrone – e cantarla insieme è stato facile. Abbiamo il pregio di saperci ascoltare nonostante siamo due persone diverse. È autobiografica fino a un certo punto. Abbiamo imparato ad amare noi stesse per imparare ad amare gli altri”. “Una parte importante è l’amore proprio e quindi il sano egoismo che ci permette di essere al primo posto, rispettando gli altri”, conclude Alessandra.

Come vi siete viste professionalmente insieme? “C’era tanta emozione in studio da parte di entrambe – continua Emma – perché percepivamo il peso specifico di quello che stavamo realizzando e c’era anche il peso del tenerlo segreto che ha creato un’aurea intorno a questa canzone, molto profonda. Ci siamo anche ammazzate di stonature e risate a vicenda. Io e Alessandra non dobbiamo nasconderci tra di noi perché ci conosciamo troppo bene e questo ci ha reso molto umane”.

Maria De Filippi è orgogliosa di Emma e Alessandra Amoroso per “Pezzo di cuore”

Il segreto nemmeno Maria De Filippi lo sapeva? “Maria – prosegue l’Amoroso – è molto contenta del duo e di vedere le due figlie insieme cantare ed è molto orgogliosa. Emma è arrivata nel momento giusto della mia vita, avevo il batticuore durante la registrazione”.

Un tour insieme? “Devo prima chiudere questo capitolo dei dieci anni. Mi adeguerò a tutto quello che sarà necessario per portare avanti il mio tour. Mi sembra esplicito e scontato che Alessandra sarà ospite del mio tour quando lei vorrà”. “Sarò la tua disturbatrice in tour”, scherza Alessandra Amoroso.

Sul Sanremo 2012 vinto da Emma Marrone in cui l’Amoroso ha duettato con lei: “Quando l’ho vista scendere dalle scale – dichiara Emma – mi sono sentita tranquilla. Ero su un palco importante ed ero alle prime armi dopo l’esperienza con Modà. Ho duettato con una persona della quale mi fido”. “Mi tremavano le gambe – afferma Alessandra – però sapevo di stare accanto a lei e fare una cosa per lei. Mi basta guardare Emma negli occhi e trovo proprio aria di famiglia e quindi mi passa la paura”.

A proposito di Sanremo 2021 sono d’accordo entrambe: “Non ci siamo mai tirate indietro davanti a qualche richiesta. Per ora nessuno ci ha chiamate ma se ci dovessero chiamare, ci andremo sicuramente per portare ‘Pezzo di cuore’ e celebrare questo momento in cui siamo io e lei“.

Cosa rappresenta quell’abbraccio sulla copertina del vostro disco? “Nel 2009-2010 quando Emma vinse il suo Amici per me era come vincere per la seconda volta. È bello poter rivivere quell’abbraccio 11 anni dopo”. “Io e Ale abbiamo lottato e tenuto duro quando tutti pensavano che eravamo soltanto un fenomeno da talent. La storia di questa canzone è invece che noi siamo qua, come donne, come amiche ma soprattutto come due artiste“.

Sul finale della conferenza stampa a proposito di una domanda sull’amore: “Pensavo fosse chiaro che noi siamo congiunte – scherza Emma -. E Alessandra le urla con la stessa ironia un “Ti amoooo”.