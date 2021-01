Fatima Trotta solo in canotta, ma gli slip ci sono? Icona sexy (FOTO)

Fatima Trotta è irriconoscibile in alcune foto su Instagram: bellezza e sorriso, qualità vincenti. Guardate che splendore

Attrice e conduttrice televisiva, è stata al centro del gossip poiché molti pensavano che fosse la nuova fiamma di Stefano De Martino dopo la separazione da Belen. Fatima Trotta, però, non si è fatta mettere i piedi in testa da nessuno ed ha continuato per la sua strada lavorando alla conduzione insieme al ballerino di Made in Sud. Bella, simpatica e sempre sorridente. La donna ha tutti gli attributi giusti per piacere al pubblico che la adora e ama il suo talento.

Fatima Trotta: la prima foto del 2021, che bomba

Una foto semplice che racchiude tutta la naturalezza e la spontaneità della Trotta. Una canottiera copre le sue forme e si intravede uno slip sotto ma tutto rimane nell‘eleganza e niente sfocia nella volgarità. Fatima è semplicemente perfetta. E questo il pubblico lo sa, ecco perché continua a seguirla su Instagram dove condivide foto del suo lavoro e del suo tempo libero. “Sei uno schianto”, scrive un utente; “Una bambola” commenta un altro. Non siamo soliti vederla con molto trucco e vestiti eleganti, ma quando lo fa lascia tutti a bocca aperta. La sua ultima foto ne è un esempio e infatti è subito boom di like. Diciassette mila follower sono rimasti folgorati dalla sua bellezza.

“Favolosa persone come te piene di talento umile lavoratrice preparata a 360 gradi mai banale meriteresti il meglio” solo parole belle per la fantastica Trotta.