La relazione tra Flavio Insinna e Adriana Riccio, una concorrente di Affari tuoi, va a gonfie vele. I due si sono conosciuti nel 2006 durante la partecipazione di lei al programma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da adriana (@adriana_riccio)

Flavio Insinna è stato colpito dalla freccia di Cupido. A conquistare il suo cuore è stata Adriana Riccio. I due si sono conosciuti nel 2006 durante una puntata di Affari tuoi. Adriana era una concorrente del Veneto che si conquistò 36.000 euro. E non solo. Nel suo bottino anche i sentimenti di Flavio, da subito perso per lei.

Da allora i due fanno coppia fissa. Seppur il conduttore sia sempre al centro dei riflettori, la Riccio si tiene in disparte. Discreta su social, è un’insegnante di taekwondo. Nella sua carriera d’atleta si è aggiudicata una medaglia di bronzo ai Mondiali.

Quello di Insinna e Riccio è un legame che ha fatto parlare molto. All’epoca il conduttore era fidanzato con Mariagrazia Dragoni, giornalista Rai. Una relazione tenuta nascosta, resa nota solo dalle affissioni in Comune in merito al loro matrimonio.

LEGGI ANCHE > Flavio Insinna (ancora) nei guai: L’Eredità è a rischio sabotaggio

Fidanzata di Insinna: seconda apparizione in tv per dedicare dolci parole al conduttore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da adriana (@adriana_riccio)

LEGGI ANCHE > Flavio Insinna, il gesto e la condanna all’addio: un anno difficile

La storia tra Insinna e la giornalista non ce la fa e il conduttore si ritrova single. Solo allora conosce Adriana e scocca l’innamoramento tra le telecamere di Affari tuoi.

Nonostante la riservatezza, lo scorso dicembre Adriana è apparsa in tv per una seconda volta. La ragione una sorpresa al suo amato Flavio. Ospite a una puntata di Oggi è un altro giorno, il conduttore si è emozionato ascoltando le dolci parole dedicate dalla sua Adriana in un video.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, curiosità, cronaca, televisione, spettacolo e tanto altro, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Oggi è un altro giorno (@altrogiornorai1)

Sul divano di casa, insieme ai loro cagnolini, la fidanzata ha fatto commuovere il conduttore. “La mia vita ha ritrovato il sorriso”, le parole di Insinna.