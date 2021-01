GF Vip, lite furiosa nella notte dopo la puntata: scoppia la guerra in casa. Cecilia Capriotti non ha capito le motivazioni della nomination di Maria Teresa Ruta

Cecilia Capriotti questa notte si è molto arrabbiata al GF Vip con Maria Teresa Ruta. Tutto è cominciato quando durante il momento delle nomination, Maria Teresa ha fatto il suo nome dicendo che hanno parlato poco. Una motivazione che Cecilia non ha affatto compreso, perché non è vero che non hanno parlato, anzi, con lei ha parlato di qualcosa di veramente importante che non aveva mai raccontato a nessuno nella casa.

Maria Teresa Ruta attaccata da Cecilia Capriotti al GF Vip: “Le avevo confidato cose importanti”

“Io sono stata male tutta la settimana e sono arrabbiata con me stessa. Lei è venuta da me e mi ha detto “io in te vedo questo, questo e questo, secondo me hai questo problema”, me lo ha tirato fuori e me lo ha fatto dire. Io non volevo che uscisse fuori e per tutta la settimana mi sono chiesta “perché non sono stata zitta?” ha raccontato Cecilia ieri notte a Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. “E non solo dovrei essere arrabbiata con te per avermi fatto dire quelle cose, poi vedo che in puntata e mi nomini con quella motivazione? Lei è la più falsa e la più stratega qui dentro. Parla con tutti per uscire nelle clip“.

Cecilia non ne vuole più sapere di Maria Teresa e non sembrano intenzionate a chiarire quello che è successo. Riusciranno a trovare il modo per ritrovarsi?