Gigi D’Alessio, Anna compie gli anni e lui canta – Video

Gigi D’Alessio regala una canzone voce e pianoforte ai suoi follower. Ed Anna? Sempre più lontana festeggia il compleanno senza di lui

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, una coppia che per lungo tempo ha fatto sognare. Poi l’idillio si è spezzato e i due dopo un lungo tira e molla si sono detti addio, pare per sempre. Diversi mesi fa la coppia si è lasciata, dopo quasi venti anni insieme e un figlio, Andrea.

Da qualche giorno, precisamente lo scorso 9 gennaio, la cantante di Sora ha spento le sue 34 candeline e per lei è stato il suo primo compleanno senza il suo storico compagno. Su Instagram per ringraziare i suoi follower la bella cantante ha postato uno scatto molto sexy, chissà Gigi cosa ne penserà e se le avrà fatto gli auguri.

C’è da dire che Anna nell’ultimo anno è cambiata molto, dal punto di vista fisico e artistico. Bionda e con una percezione di sé sempre più sexy. In musica sempre più rap e con un sound rinnovato.

Gigi D’Alessio ed i suoi 5 minuti, fan in visibilio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gigi D’Alessio (@gigidalessioreal)

E Gigi d’Alessio cosa fa mentre la sua Anna festeggia da sola? Si consola cantando. Regala a tutti i suoi follower un breve video su Instagram nel quale canta e suona al pianoforte. Musica e parole, nel suo dialetto, il napoletano.

Sembra quasi un ragazzino Gigi con felpa nera e cappellino sportivo bianco in testa. A corredo del video scrive “i miei 5 minuti 😍💙” e il suo pubblico lo venera e lo applaude.

Un’esplosione di gioia per la sua bellissima performance, tutti a gran voce chiedono di concederli più spesso questi cinque minuti perché sono gioia per il cuore e le orecchie. Tantissimi i commenti per il cantante del tipo: “Fatteli prendere più spesso sti 5 minuti,Gigiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 😍😍😍😍😍😍 Sei GIOIA PURA!!!!!!!!!!!!!!! ❤❤❤❤❤❤ GRAZIE DI ESISTERE #MioImmensoUomo!!!!!!!!!!!!!!!! 💝💝💝💝💝💝 TI ADORO!!!!!!!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gigi D’Alessio (@gigidalessioreal)

Le visualizzazioni sono schizzate alle stelle, oltre 130 mila in sole 10 ore. Ed Anna cosa ne penserà di tutto questo?