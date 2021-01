È in arrivo il giorno più triste dell’anno: scopriamo come affrontare il Blue Monday

Il giorno più triste dell’anno è ormai alle porte. Il Blue Monday 2021 è il 18 gennaio, vediamo come poterlo affrontare senza timore

Non bastava il 2020 come uno degli anni più brutti della storia legato non solo alla pandemia in corso ma anche all’invasione di cavallette, cambiamenti climatici, terremoti, morti di grandi campioni e politici. Il calendario ora ci ricorda che gennaio è anche il mese in cui si “festeggia” il giorno più triste dell’anno, ovvero il Blue Monday.

La data è il 18 gennaio e la ricorrenza risale al 2005, quando ne parlò per la prima volta, facendola esplodere, il canale televisivo britannico Sky Travel con scopi puramente pubblicitari e di marketing. Sembra infatti che ne fece ricorso un’agenzia turistica londinese per invogliare i cittadini a viaggiare proprio a gennaio, mese poco considerato nel calendario e appunto triste perché a chiusura di tutte le festività natalizie.

La teoria del mese più triste è stata avvallata anche dallo psicologo universitario Cliff Arnall che aveva incrociato alcune variabili metereologiche con le più comuni sensazioni negative tipiche del post periodo natalizio. Dalle sue ricerche era emerso appunto che il giorno nero per l’umore delle persone è il terzo lunedì di gennaio.

Come esorcizzare il Blue Monday, tutti in consigli degli esperti

Dal 2005 quindi in molti Paesi nel mondo il 18 gennaio è un giorno da dimenticare e viene esorcizzato con riti spesso scaramantici. Secondo le statistiche mondiali, in quella giornata aumenta notevolmente la percentuale di astensione dal lavoro, le persone si rifiutano di muoversi da casa per paura di eventi negativi e nefasti.

Secondo gli psicologi per vincere la tristezza non solo del 18 gennaio ma di tutto il mese in corso, bisogna indossare vestiti dai colori vivaci e brillanti, ascoltare musica, fare passeggiate quotidiane, prendersi del tempo per sé stessi cercando di rilassarsi e puntare sulla disintossicazione sia emotiva che fisica. Usciamo da un anno impegnativo e i mesi invernali sono ancora lunghi da superare prima di poter rivedere la luce del sole.

Non soltanto però il Blue Monday, molti non sanno che esiste anche il giorno più felice dell’anno che calcolò sempre Arnall nel 2005. Secondo i suoi calcoli infatti l’Happiest Day coinciderebbe con i giorni del solstizio estivo, compresi tra il 21 ed il 24 giugno.