Giulia Valentina e i sushi cat: la bella influencer ci porta in Giappone – FOTO

Giulia Valentina è una delle influencer e fashion blogger più amate dagli italiani: la classe 1990 ha portato nel nostro paese la moda dei sushi cat.

Giulia Valentina è una donna dotata di un grande fascino e di una bellezza straordinaria. La classe 1990 è seguitissima sui social network, in particolare su Instagram. Il suo account, infatti, vanta ben 876mila followers. La nativa di Torino diventò famosa per la sua relazione con Fedez: i due sono stati insieme per circa tre anni (il rapper si è poi legato sentimentalmente a Chiara Ferragni).

Giulia ama postare scatti favolosi in cui mette in mostra la sua avvenenza. La 30enne, inoltre, si diverte a postare quotidianamente un grandissimo numero di stories. Nei suoi contenuti postati sul web, i ‘seguaci’ hanno notato che la torinese ha portato in Italia la moda dei sushi cats.

Giulia Valentina e la moda dei sushi cats

Giulia Valentina sta affrontando da alcuni giorni nelle sue stories la moda dei sushi cats. Come se non bastasse, tra le sue stories in evidenza c’è proprio la categoria di questi gattini. La 30enne sta anche leggendo un libro che tratta propria questa tematica. I sushi cats atro non sono che dei micini dolcemente appoggiati su un letto di riso. Non sono degli alimenti, ma semplicemente dei pupazzetti, gadget, portachiave, gingilli e peluche.

I followers della nota influencer stanno letteralmente impazzendo per i sushi cats: stando a quanto mostrato nelle IG Stories, diversi utenti chiedono aggiornamenti, letture di nuove pagine del libro che tratta i tenerissimi gattini e nuovi video.

La Valentina, oggi, ha pubblicato una serie di video in cui ha analizzato il fenomeno del clickbait. La classe 1990 ha mostrato tutta la sua rabbia verso i portali che cercano di focalizzare l’attenzione sul suo fisico spettacolare e sulle sue meravigliose foto. A noi di Yeslife piacerebbe tranquillamente scambiare “quattro chiacchiere” con una donna che è estremamente intelligente e che condivide contenuti di sicuro interessanti e diversi rispetto al solito.