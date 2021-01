Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 13 gennaio: vecchi amori che ritornano

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 13 gennaio: Armando teme il ritorno di Agnese, mentre Gabriella teme di essere ancora innamorata di Salvo.

Rocco ha scoperto che gli strani rumori che si sentivano al Paradiso erano causati da Irene, che sta vivendo in gran segreto al grande magazzino. Il ragazzo è l’unico a saperlo, ma il segreto della commessa potrebbe essere presto svelato. Agnese, invece, è partita con il marito, lasciando Armando indietro. I due si amano, ma forse questo non è abbastanza ed il magazziniere inizia a temere che la sarta non lo sceglierà mai. Nel frattempo la carriera di Gabriella va a gonfie vele: peccato che non si possa dire altrettantodella sua relazione. In fin dei conti, è proprio lei quella che non riesce a smettere di pensare alla lettera di Salvatore proprio mentre è intenta ad organizzare le nozze con Cosimo.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 13 gennaio: Clelia ha un malore

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore scopriamo che Gabriella realizzerà i bozzetti per gli abiti della nuova squadra ciclistica del Paradiso. L’emozione al grande magazzino sarà palpabile, ma la stilista non riuscirà a dedicarsi anima e corpo al lavoro perché Salvatore sarà ancora un pensiero fisso nella sua mente. Anche Armando continuerà ad avere il pensiero fisso di Agnese, ma la sua sarà principalmente paura di rivederla e trovarla cambiata. A tal proposito, il magazziniere si confronterà con Luciano.

Nel frattempo Vittorio riceverà una chiamata dalla nipotina Serena e deciderà di andare a prenderla in collegio. Altri piccoli eventi renderanno sempre più evidente che lui, Beatrice ed i ragazzi sembra sempre più una famiglia.

Sempre dalle anticipazioni scopriamo che Clelia avrà un malore mentre si trova al Paradiso, ma Irene, che vive di nascosto al grande magazzino, deciderà di non aiutarla per non compromettersi. Come andrà a finire la vicenda?