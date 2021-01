Jasmine Carrisi, che schianto sui social: record di likes – FOTO

Jasmine Carrisi, che schianto sui social: record di likes. La figlia di Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Jasmine Carrisi è una delle ragazze più amate del mondo di Instagram. Figlia di Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi, è sicuramente cresciuta sotto ai riflettori. L’amore dei suoi genitori ha fatto molto discutere, Loredana è sempre stata vista come la nemica che ha separato la coppia Al Bano e Romina Power e questo è qualcosa che non l’è mai stato perdonato. Da questa coppia AL Bano e Loredana, però, sono nati dei figli altrettanto importanti e Jasmine ha dovuto sopportarne tante crescendo.

Jasmine Carrisi che schianto nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Adesso però Jasmine è cresciuta, ha poco più di diciannove anni e ha imparato a fregarsene dei giudizi che ogni giorno riceve, in particolar modo sui social. Ha lasciato da parte la sua timidezza per cercare di sfondare nel mondo della musica, in particolar modo del trap, che è da sempre la sua passione. Ospite a Verissimo ha presentato il suo nuovo singolo e ha parlato un po’ della sua vita e della sua famiglia, in particolar modo di papà Al Bano che in questa nuova esperienza l’ha supportata e ha creduto in lei.

Al Bano è convinto che la sua bambina andrà davvero molto lontano, perché è decisa e determinata in tutto quello che fa.