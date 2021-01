Juliana Moreira slanciata mostra tutto il suo fisico, che curve-FOTO

La Moreira con una tuta elegante e tacchi a spillo, slanciata e bellissima come sempre appare raffinata ma sexy

La bella Juliana Moreira condivide una foto su Instagram in cui appare bellissima in una tuta elegante nera e tacchi a spillo, ma dove sta andando? Nella didascalia scrive:”Vado li e torno..buona serata”. Ma dove va così bella senza Stoppa? La bella showgirl rispetto a qualche anno fa appare più magra, si era messa in forma per il matrimonio ma ora ha deciso di tenere questa corporatura con tanto allenamento e dieta.

Juliana Moreira a dieta, mangia solo insalata e fa tanto allenamento

Abbiamo tutti conosciuto la Moreira quando aveva qualche kilo in più, dal matrimonio con il suo Edoardo Stoppa però ha perso molti kili per apparire al meglio nel giorno più bello. Da quel momento però ha deciso di mantenere la forma fisica presa e per farlo ci vuole non poco impegno. Nelle stories fa vedere di aver mangiato dei cupcakes pieni di calorie, ovviamente nella dieta non sono inclusi. Infatti scrive “Ero partita con i buoni propositi, stasera solo insalata”. E poi tagga il marito che ci tiene anche lui alla forma.

Oltre a seguire una dieta ferrea, la Moreira pratica molta attività fisica, le piace in particolare la box ma si allena anche con Ring Fit un programma per la PlayStation di allenamento. Juliana è diventata una vera e propria sportiva a tutti gli effetti, si allena sempre e con costanza. Prende anche gli integratori del noto marchio Swisse, che tra l’altro sponsorizza, e ricorda che non devono però in nessun modo sostituire una dieta sana. Come dice la parola stessa integratori, sono da integrare alla dieta normale.

Spesso alcune persone ossessionate dall’aspetto estetico pensano che mangiando solo gli integratori dimagriranno. Ma non è così gli integratori non sono da intendere come sostitutivi dei pasti in nessun caso. Molto importante ricordarlo sempre, brava Juliana!