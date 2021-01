Justine Mattera si esibisce su Instagram in uno degli scatti forse più provocanti di sempre, la showgirl italoamericana senza veli: da urlo

Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

Un nuovo anno è giunto, ma ci sono cose che non cambiano assolutamente mai. Come per esempio la carica vitale e sensuale di Justine Mattera. La showgirl di origini statunitensi, ormai italiana d’adozione da almeno metà della sua vita, continua a stupire con il suo fascino. Anche alla soglia dei 50 anni che si stanno avvicinando, rimane donna di bellezza mozzafiato. Anche estremamente provocante, quando vuole, con scatti su Instagram che spesso lasciano attoniti i followers.

Justine Mattera da’ le spalle, ma il fisico senza veli è pazzesco e accende la fantasia: un ‘regalo’ inaspettato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

Lo scatto di oggi è decisamente uno di questi. Una Justine piccante come forse non l’abbiamo mai vista. Una foto che accende rapidamente la fantasia e lascia senza parole. La vediamo completamente nuda, dare le spalle all’obiettivo, con il posteriore esplosivo più che mai appena coperto da un fiocco. Un vero e proprio regalo per i fan, che ringraziano sentitamente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

Uno scatto voluto proprio così, con un messaggio particolare. ” ‘Badass’ non significa avere un brutto sedere – scrive – Badass vuol dire tosto o cazzuto o maledetto o forte. Tipo- Serena Williams è Badass. Capito? Have a Badass day”. E in effetti, Justine più ‘cazzuta’ di così non potrebbe essere.