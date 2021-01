Justine Mattera non smette di incantare sui social network: la showgirl ha postato una serie di scatti in cui indossa un costume estremamente sexy che mette in risalto il suo corpo favoloso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

Justine Mattera continua a far impazzire tutti con scatti a dir poco sbalorditivi. La showgirl, nonostante l’avanzare degli anni, è sempre una donna avvenente e sensuale. La 49enne si allena sempre con rigore, alternandosi tra corsa, nuoto e ciclismo. I risultati dei suoi training sono ben visibili sul suo corpo: la nativa di Rockville vanta un fisico praticamente perfetto.

Ogni singolo scatto che la showgirl posta sui social network diventa uno spettacolo d’eros. Le sue curve da brividi lasciano spesso i followers a bocca aperta. La classe 1971, poco fa, ha condiviso su Instagram una serie di tre scatti in cui indossa un costume estremamente sexy e piccante. Se siete curiosi di guardare le immagini, cliccate su successivo.

Justine Mattera, costume piccante e fisico in mostra: uno schianto