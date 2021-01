La famosa comica, conduttrice televisiva, attrice e conduttrice radiofonica italiana condivide un selfie nel giorno del suo compleanno.

Nella didascalia del post, Katia Follesa scrive: “Oggi posso….. e quando dico che posso intendo che posso!!! AUGURI A ME!!”

Con la prima parte del commento, la Follesa si riferiva al pasticcino che tiene in mano: uno sgarro alla corretta alimentazione che, durante il giorno del compleanno, è più che lecito!

Il make-up della conduttrice è molto semplice ed il rossetto rosa fucsia le dona moltissimo!

Tantissimi i messaggi e i commenti di auguri sotto la foto: più di 5.000!

Katia Follesa, Angelo Pisani e la loro prima figlia: “La vita è cambiata..“

Dalla relazione tra Katia Follesa e Angelo Pisani è nata una bellissima bambina.

Nel corso di un’intervista a LoSpaccaTv, i genitori della piccola Agata hanno raccontato in che modo è cambiata la loro vita dopo l’arrivo della figlia: “La vita è cambiata poiché ora è nostra figlia che detta i ritmi. E poi ci costringe a vedere i cartoni animati, anche se spesso piacciono quasi più a noi, come nel caso di Cattivissimo me 2, bello e con una bella colonna sonora. E lo stesso dicasi per FROZEN. In ogni caso facciamo quasi tutto con lei e ci fa piacere.”.

Agata è nata nel 2011, da un fidanzamento iniziato ufficialmente nel 2006.

A fine 2019 Angelo ha chiesto a Katia di diventare sua moglie: sono proprio una splendida famiglia!