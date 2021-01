Kim Kardashian, collant sexy e reggiseno aderente: i fan sognano – FOTO

Kim Kardashian fa sognare il popolo di Instagram con una foto rica di piacere sensuali tra calze e reggiseno: bellezza esplosiva

Grazie all’ultima foto in formato “sexy”, l’attrice americana Kim Kardashian ha lasciato tutti col fiato sospeso. Unica ed inimitabile, la superstar ha offerto l’ennesimo spettacolo da sogno, prima di raggiungere un traguardo inaspettato. Kim, infatti sta per feteggiare le 200 milioni di “presenze” tra gli ammiratori di Instagram.

Sarebbe davvero il massimo per lei, a fronte delle esperienze trascorse nel passato, sul grande schermo del cinema americano e non solo. Infatti la star televisiva finora non ha badato alcun “freno” alla possibilità di migliorarsi da un punto di vista professionale. Ecco dunque che la vediamo protagonista nelle vesti di personaggio principale e mamma per i suoi figli, nell’inedito reality show a stelle e strisce, “A passo con i Kardashian”.

Con la trasmissione ai titoli di coda, Kim dovrà vedersela con la “giustizia” in tribunale per smaltire le ultime scorie di un divorzio dal compagno, inevitabile

Kim Kardashian, bellezza formosa distesa sul tappeto: stratosferica

L’avvento sui social network di Kim Kardashian ha dato una “ventata” di novità ed emozioni al pubblico che la segue giornalmente. Il successo della superstar americana è in perenne ascesa, fino a toccare la “punta” delle 200 milioni di presenze, che ogni giorno restano “folgorate” da un’invidiabile e raggiante bellezza.

I fan sono combattuti dal decidere di attribuirle la maestosità dei “Bronzi di Riace” oppure quella di un “Faraone” egiziano. L’ultimo scatto però, sembra cancellare ogni dubbio dalla testa, in quanto Kim ha immortalato ancora una volta, la parte migliore del suo repertorio, imitando una “sfinge” del Mediterraneo.

Il tutto per rendere onore al lancio di un nuovo marchio dell’alta moda, “SKIMS” calzeria. La tstimonial dell’evento accompagna le ragazze a fare la scelta migliore, mentre per i “cuori più forti” c’è poco da obiettare, alla vista di una splendida “sirena”, che indossa nell’occasione un paio di “collant” molto attraenti.

A rendere l’atmosfera più incandescente è un reggiseno nero attillatissimo, che spinge verso un’illusione ottica, volta alla trasparenza: una “bomba” di bellezza esplosiva che ha pochi rivali in giro e come pochi riesce a far sognare in grande il suo popolo