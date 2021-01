Laura Chiatti: in pigiama, si specchia da diva e toglie il fiato – FOTO

La bellissima attrice Laura Chiatti, decidendo di rimanere in pigiama, toglie il fiato ai suoi fan… “e che pigiama!”

La bellissima attrice e modella di origini umbre, Laura Chiatti, ha conquistato il pubblico italiano fin dal suo esordio sul piccolo schermo, avvenuto ormai nel lontano 2000. Da allora si è sempre facilmente distinta grazie alla sua spiccata grinta e solarità. Nel corso degli anni si è poi affermata principalmente sul grande schermo: una delle sue più celebri e recenti interpretazioni è avvenuta proprio in questo ultimo anno con la pellicola Infedeli al fianco di Riccardo Scamarcio e Valerio Mastrandrea.

Laura Chiatti: in pigiama… “e che pigiama!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Chiatti (@laurachiatti82)

“Pigiama… e che pigiama!!! ❤️” ecco come si conclude la didascalia allo scatto pubblicato da Laura sul suo profilo Instagram. A meno di un’ora dalla sua condivisione vanta già la bellezza di olter 13mila apprezzamenti. Eppure non si tratta soltanto di popolarità dovuta a dei semplici numeri da social, dato che quella di Laura vada certamente ben oltre.

L’attrice indossa un indumento da notte, il quale risulta essere al contempo molto particolare, un pigiama firmato dal noto brand Victoria Secret, che lei stessa sembra elogiare come un trofeo. A dire il vero le righe dalle tinte bianche e rosa le donano incredibilmente, parare che verrà confermato in seguito dai commenti dei suoi stessi fan.

Inoltre, con il passare degli anni il fascino di Laura sembra crescere in maniera esponenziale ed il suo modo di fare lascia intuire una prorompente frizzantezza che non accenna a spegnersi. Qualunque sia il suo outifit, da un elegante vestito da sera ad un semplice, ma ben scelto, pigiama, non potrà mai sfigurare.