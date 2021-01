Le Donatella, Giulia mostra glutei molto particolari – Video

Le Donatella si divertono e divertono il pubblico con poco. Il lato B è esagerato e anche molto buffo. Un successo

Restano le gemelle più amate e seguite della tv e dei social. Belle, brave e soprattutto simpaticissime. Sono Le Donatella, Giulia e Silvia Provvedi. Tutte ormai le conoscono con il loro nome, ideato in onore di Donatella Rettore che le due sorelle amano alla follia.

Giulia e Silvia si sono fatte conoscere per la loro partecipazione ad X Factor presentandosi con il nome Provs Destination poi cambiato. Ma la vera svolta per loro arriva nel 2015 con la partecipazione alla decima edizione del reality show L’isola dei famosi in onda su Canale 5 che vinsero. Da allora non si sono più fermate, tra partecipazioni a programmi televisivi e dj set in tutta Italia.

Silvia Provvedi poi è balzata alle cronache per la sua tormentata relazione con Fabrizio Corona, lei è rimasta al suo fianco quando è stato arrestato, poi la fine per sempre. Una nuova vita, un nuovo compagno e la nascita della sua splendida bambina.

La piccola Nicole compare spesso sul profilo condiviso delle super gemelle e a volte anche nei loro balletti amatissimi. L’ultimo è davvero esilarante. Per vederlo vai alla pagina successiva.

Le Donatella, il lato B è esagerato e buffo