Lidia Schillaci, quella frase indimenticabile di Gigi Proietti

Il regalo per Lidia Schillaci ad Uno Mattina: i video con il commento di Gigi Proietti alla sua esibizione. Per lei “una bomba”

Lidia Schillaci, cantante e compositrice italiana famosa si è raccontata questa mattina in lungo e in largo ospite di Uno Mattina.

L’abbiamo conosciuta per aver partecipato a diversi programmi televisivi, da “Operazione Trionfo”, il talent che l’ha lanciata per lavorare poi tanti anni nel mondo della musica, soprattutto al fianco di Eros Ramazzotti per otto lunghi anni come lei stessa ha raccontato nel programma di Rai 1.

Poi il successo per il grande pubblico con la sua partecipazione a “Tale e Quale Show” 2019, condotto da Carlo Conti. Nella sua edizione si è classificata terza e quest’anno l’abbiamo rivista nella fase finale del torneo dei campioni. Tante interpretazioni importanti da Mina e Lady Gaga.

Lidia Schillaci, il commento di Proietti per la sua esibizione

Tanti i contributi che Uno Mattina ha riservato alla cantante che ha ammesso di aver ricevuto con Tale e Quale Show il riconoscimento che aspettava dopo tanti anni di lavoro, non in prima linea ma sempre nel mondo della musica.

“Ho girato tutto il mondo e ti porti un bagaglio che sai usare, tanto bagaglio di struttura” ha detto Lidia Schillaci. Un bagaglio che oggi le serve per svoltare e lanciarsi finalmente come solista. “Adesso sto lavorando al mio progetto da solista, sarebbe il primo, un lavoro molto importante costruito su quello che scrivo già da tempo” ha ammesso la cantante.

Poi prima di salutarla un regalo per lei. Un ricordo che porterà per sempre nel cuore. Un commento memorabile che il grande Gigi Proietti le fece e Tale e Quale Show nei panni di giudice.

“Una cosa straordinaria” il commento di grande apprezzamento che il maestro scomparso lo scorso 2 novembre fece nei confronti della performance di Lidia Schillaci che interpretò Lady Gaga. Per lei una vera “bomba” che porterà sempre nel cuore.