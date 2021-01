Melissa Satta ha illuminato il mondo dei social con una serie di scatti fenomenale in cui ha piazzato in primo piano il suo splendido sorriso.

Melissa Satta è sicuramente una donna bellissima e affascinante. La nativa di Boston, fin dai suoi esordi, ha conquistato il pubblico con la sua avvenenza e la sua sensualità fuori dal comune. La 34enne è diventata una star anche sui social: il suo account Instagram vanta ad esempio 4,4 milioni di follower. I numeri sono semplicemente pazzeschi.

La classe 1986 ha concluso il 2020 interrompendo la sua relazione con Kevin-Prince Boateng. La Satta, tuttavia, continua a pubblicare scatti sbalorditivi in rete. Nella giornata di oggi, la 34enne ha messo in mostra il suo sorriso luminoso con una serie di scatti.

Melissa Satta, serie di foto da brividi: che sorriso!

Melissa, poco fa, ha condiviso quatto foto magnifiche su Instagram. La bellezza del suo viso è semplicemente disarmante, mentre il suo sorriso e i suoi occhi luminosissimi fanno letteralmente impazzire tutti. In una delle splendide fotografie, la showgirl mostra anche la lingua.

“Non permettere a nessuno di portarti via la voglia di sorridere……. buona notte”, ha scritto nella didascalia. Il post non è ovviamente passato inosservato e ha collezionato 52mila cuoricini in meno di mezz’ora. Gli utenti stanno anche commentando con enfasi, rilasciando parole di apprezzamento.

Melissa ama allenarsi con forza e rigore e condivide spesso scatti da applausi in cui indossa tute strettissime o outfit d’allenamento incredibili.