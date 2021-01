Nuova avventura per Paolo Conticini, la notizia sui social. Cosa starà combinando?

L’attore Paolo Conticini dopo “Ballando con le stelle” ha fatto sapere ai fan sui social che è ripartito con una nuova avventura, scopriamolo nei dettagli

Si è aggiudicato un meritatissimo secondo posto alla finale di “Ballando con le stelle” assieme alla sua maestra Veera Kinnunen. Paolo Conticini è uno degli attori italiani più seguiti in tv, divertente e spigliato, ma che progetti ha nel suo prossimo futuro?

Ieri nelle stories di Instagram ha pubblicato una nota molto ambigua: “Si riparte! Nuova avventura…”. Ma cosa voleva dire? Poco dopo ha anche fatto vedere il copione di un film e lo scorcio di un set, ma nulla di più. Tutto resta nell’anonimato più assoluto. Dovremo attendere ancora un po’ per avere conferme dallo stesso Conticini sulle sue prossime manovre.

“Stasera tutto è possibile”: Stefano De Martino torna su Rai 2, ospite anche Conticini

Da stasera torna in prima serata su Rai 2 il programma “Stasera tutto è possibile” alla cui guida è stato confermato ancora, anche per questa nuova sesta edizione, Stefano De Martino.

Per il primo appuntamento, che avrà come tema la magia, ci saranno alcuni ospiti di eccezione tra cui appunto Paolo Conticini, Elettra Lamborghini, Nathalie Guetta, Sergio Friscia, Valeria Graci e Francesco Arienzo. Inoltre, saranno presenti i Gemelli di Guidonia e Mago Heldin.

Per Conticini quindi un nuovo appuntamento in tv, un nuovo traguardo per lui che proprio ieri ha festeggiato i 52 anni a casa. Lo abbiamo visto insieme all’inseparabile moglie Giada Parra mentre spegneva la candela posta sopra la torta.

Moltissimi gli auguri giunti da amici e parenti che l’attore ha voluto ringraziare con un messaggio pubblico sulla sua pagina Instagram: “Siete troppi, vi ringrazio tutti in modo collettivo qui”.