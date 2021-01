Paola Caruso: tonalità calde e senza trucco, è uno spettacolo – FOTO

La showgirl Paola Caruso ama le tonalità calde e lo dimostra nel suo ultimo scatto dove appare in piena forma.

La showgirl di origini calabresi, Paola Caruso, questa mattina ha condiviso con i suoi fan il suo ultimo scatto. Nata sotto il segno del Capricorno e molto attiva negli ultimi all’interno dei salotti televisi e grazie al suo ruolo di opinionista, sta riscuotendo sempre più notorietà. Da quel che si evince nell’osservare la recente istantanea sembrarebbe che Paola abbia molta naturalezza nel mostrarsi anche senza un filo di trucco.

Leggi anche —>>> Paola Caruso a Domenica live:” Voglio sapere la verità”

Paola Caruso ed il suo affetto per il tinte naturali

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ★彡 Paola Caruso 彡★ (@paolacarusoofficial)

Potrebbe interessarti anche —>>> Paola Caruso e il drammatico periodo lavorativo: perché è scomparsa dalla Tv

La soubrette, in seguito alla sua ultimissima apparizione su TV8 al fianco del conduttore Enrico Papi , ha deciso di mantenere un profilo più passo e di immortalarsi nel modo più naturale possibile. Lei stessa nella didascalia allo scatto deciderà di ammettere le sue preferenze in campo di abbigliamento: “adoro i colori caldi le tonalità del beige 🤎🤎🤎 Voi?”, cogliendo l’occasione per chiedere ai suoi fan la loro opinione.

In effetti la scelta di accostare ad i suoi capelli biondi, e alla sua carnagione chiara, una tinta dalle caratteristiche più calde e naturali non sembra essere stato totalmente un passo falso. Nella stessa apparizione televisiva di qualche giorno prima Paola indossava un vestito dal colore più sgargiante ma pur sempre tendente ad un incoraggiante bordeaux.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ★彡 Paola Caruso 彡★ (@paolacarusoofficial)

Dopo il quesito di Paola non tutte le sue ammiratrici sembrano essere d’accordo con lei. Alcune preferiscono indossare delle tinte più nette: “Adoro il bianco e il nero 😂👌 però sono in fissa con il viola e rosa fluo“. Eppure, non dimenticando di sottolineare il suo carisma con un semplice, ma a quanto pare, sincero “sei bellissima“.