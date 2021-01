Paola Turani e il terribile retroscena: “Ne sono consapevole, dovrò conviverci per sempre”

Paola Turani in un bellissimo primo piano che paralizza chiunque la guardi. Il maglione però le scivola sulla spalla e succede l’imprevisto.

Paola Turani, la modella nonché affermata influencer italiana propone sui social un primo piano semplicemente meraviglioso: sguardo magnetico, ipnotico…gli occhioni azzurri guardano fissi l’obiettivo. Lei è avvolta dalla chioma riccia nera che le danno un tocco ulteriore di sensualità. Seduta, del suo outfit si vede solamente il maxi cardigan colorato, sulle tonalità del fango, giallo e rosa. Il maglione però è largo e le cede sulla spalla destra…scivolando succede un imprevisto, si nota un dettaglio piccante: Paola non indossa il reggiseno. Outfit libero e comodo per la bellissima influencer. Lo scatto ha dato adito a fiumi di like e commenti di amore.

Paola Turani ed il terribile retroscena svelato sui social

Paola Turani ha svelato alcuni dettagli della sua vita tra le storie di Instagram: più precisamente, l’influencer racconta l’ambiente della moda, tanto patinato quanto ostico. La giovane infatti risponde alle domande che le vengono rivolte dalle followers e decide di parlare di ritenzione idrica: la Turani ha svelato di soffrirne e ammette quanto sia stato difficile per lei in quanto modella convivere con questo disturbo. Un mondo dove si cerca la perfezione, la ritenzione potrebbe essere una minaccia. Ma prosegue la Turani sottolineando come nel tempo si cresce e si acquisisce una maggiore consapevolezza di sé e del proprio corpo. Cambiano le priorità ed il modo in cui si vedono le cose. Ovviamente, precisa, non significa rassegnarsi e lasciarsi andare ma occorre sempre amarsi.

Sicuramente un bel messaggio inviato alle tantissime followers che cercano una perfezione che poi – in realtà – non esiste.