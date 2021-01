Pronto il piano pandemico 2021-2023: dalle protezioni ai farmaci

Piano pandemico, in 140 pagine vengono elencate le misure organizzative e come fronteggiare ulteriori nuove pandemie. In caso manchino le risorse, occorrerà scegliere chi curare.

140 pagine dove vengono indicate tutte le misure da adottare in caso di pandemie. La bozza elaborata dal dipartimento Prevenzione del ministero della Salute sarà sottoposta alle Regioni. Quali sono però i punti principali della bozza del nuovo Piano pandemico 2021-2023? Sicuramente la capacità di produrre velocemente mascherine e dispositivi di protezione individuale a livello nazionale sia per medici e infermieri che per i cittadini. Non solo però, anche la possibilità di realizzare in tempi brevi nuovi posti letto in terapia intensiva, scorte nazionali di farmaci antivirali e formazione continua degli operatori sanitari.

In caso di mancanza di risorse, occorrerà scegliere chi curare

Nel testo della bozza viene spiegato che nel caso in cui le risorse fossero insufficienti rispetto alle necessità, si dovrà dare precedenza ai pazienti che hanno maggiore possibilità di trarne beneficio. Inoltre viene precisato che non è consentito agire violando gli standard dell’etica e della deontologia. La pandemia da coronavirus, ha sicuramente insegnato che bisogna essere pronti in qualsiasi momento. Ma soprattutto che il sistema sanitario deve essere pronto ad aumentare nel giro di poco tempo sia la produzione di mascherine e dispositivi di protezione individuale a livello nazionale che i posti di terapia intensiva. Questo è importante per evitare che si possano verificare dei problemi nell’assistenza e nella cura delle persone affette da malattie ordinarie e non da Covid-19.

Intanto prosegue la campagna vaccinale in tutto il Paese, con il terzo carico Pfizer in arrivo in Italia: sono 701.623 le dosi di vaccino finora somministrate. Intanto sono attese anche le nuove misure restrittive che dovrebbero portare l’Italia nuovamente divisa in fasce per Regioni.