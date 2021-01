Una delle opinioniste più affascinanti della televisione italiana, bella e audace che da oltre trent’anni lavora nello spettacolo. Sapete chi è?

È uno dei volti tv più amati. Sempre presente sul piccolo schermo, da oltre 30 anni, con la sua presenza importante ed il suo pensiero preciso e pungente che lascia sempre il segno.

Negli anni Novanta ha rappresentato una vera icona di bellezza e ancora oggi che non è più una ragazzina e che si avvicina alla soglia dei 60 anni rimane una donna di classe e grande fascino. Showgirl, conduttrice televisiva e attrice italiana, agli inizi della sua carriera ha esordito come cantante ed oggi è una delle opinioniste più affascinanti, la riconoscete da giovane?

Sempre bellissima, con lineamenti dolci e sensuali. Oggi è molto diversa, data l’età e qualche intervento di chirurgia, ma la verve è sempre la stessa. Chiacchieratissima da giovane e anche oggi, soprattutto con la partecipazione del figlio al Grande Fratello Vip.

Parliamo di Alba Parietti, sempre sotto i riflettori con una vita vissuta tra la tv e il gossip per via delle sue storie d’amore sempre con personaggi molto importanti.

LEGGI ANCHE –> Enrico Mentana, chi ricorda la sua ex, eccola qui in FOTO

Opinioniste più affascinanti, Alba Parietti e la sua carriera

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)

LEGGI ANCHE –> La riconoscete in FOTO? Oggi è una bellissima presentatrice

Come dicevamo Alba Parietti ha esordito da giovane nel mondo dello spettacolo con una carriera longeva e di rilievo.

Le prime apparizioni televisive risalgono agli inizi degli anni Ottanta su Videogruppo, storica emittente torinese, che ha visto la Parietti alla conduzione. Poi alcune pellicole cinematografiche e l’esperienza come valletta sulle reti Mediaset, prima al fianco di Gigi Sabani in Ok, il prezzo è giusto! e poi in W le donne. Poi il mondo della musica con alcune canzoni dance fino agli anni Novanta che la vedono all’apice del successo.

Nel 1990 la Parietti si è aggiudicata l’Oscar TV come personaggio televisivo femminile dell’anno e due anni dopo ha presentato il Festival di Sanremo con Pippo Baudo, Milly Carlucci e Brigitte Nielsen e l’anno dopo ancora l’abbiamo vista alla conduzione del Dopofestival.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)

Arrivano tantissimi altri programmi come Scommettiamo che, Domenica In, Striscia la Notizia, I Telegatti, Mai dire goal fino ad arrivare agli anni Duemila ad oggi dove la vediamo come opinionista nei salotti più importanti della tv, da Rai a Mediaset.