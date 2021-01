Romina Power e la rivelazione a sorpresa: “Lui mi ha veramente amato”

Durante un’intervista, la celebre cantante anni ’70, Romina Power ha voluto ricordare il suo vero amore della vita: ecco di chi si tratta

Il nome di Romina Power in un modo o nell’altro fa sempre sentire la sua presenza tra i rotocalchi più appetibili del gossip italiano. L’artista americana dalle mille emozioni incide sempre nel cuore dei fan, che dalle vicende dello smarrimento della figlia Ylenia non hanno più distolto le attenzioni dal suo nome. Divenuta celebre sul palcoscenico di Sanremo ha avuto una “flessione” nel suo rapporto sentimentale con Al Bano Carrisi, a causa della primogenita scomparsa.

La coppia più in voga a quell’epoca da un punto di vista mediatico sembrava davvero “inossidabile” ma ha riscontrato crepe, fino ad ottenere una triste separazione. Tuttavia, tra Al Bano e Romina continua ad esserci profondo rispetto anche per i figli che li rappresentano. Ma tra i personaggi che hanno lasciato il segno nella sua vita, sorprendentemente non appare l’ex marito…

Romina Power, la dichiarazione d’amore che non ti aspetti

La regina indiscussa del Festival di Sanremo, Romina Power accende la curiosità del pubblico. Proponendo una dedica davvero commovente all’uomo che per lei ha rappresentato davvero tutto. L’unico amore della sua vita viene ricordato attraverso un post su Instagram, molto toccante.

La dichiarazione d’amore che non ti aspetti arriva attraverso parole molto profonde di colui che è stato determinante nell’incanalare la personalità di Romina sulla strada “maestra”. Come si può determinare l’immagine significativa del padre, Tyrone Power. Un uomo che ha fatto la storia del mondo dello spettacolo, tra gli anni ’30 e ’50.

A tantissimi anni di distanza dalla scomparsa, è ancora fresco il ricordo di Romina che ogni tanto dedica attenzioni a “colui che mi amava per davvero”. Non potevano pensarla diversamente anche i follower. Che hanno contribuito a rendere speciali i virgolettati di solidarietà di Romina, aumentando inevitabilmente la notorietà mediatica