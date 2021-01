Salvo Sottile: ridotto ai margini nella trasmissione, risponde Cecchi Paone

Il giornalista Salvo Sottile meriterebbe più spazio nella trasmissione, ad intervenire duramente a tal proposito sarà Cecchi Paone.

Giornalista e conduttore televisivo con una lunga gavetta alle spalle, Salvo Sottile, in questo ultimo periodo si sta dedicando alla parziale conduzione di un trasmissione in onda sulla Rai da svariati anni. I Fatti Vostri è un programma d’intrattenimento che segnò i suoi esordi agli inizi degli anni ’90 e da allora riscontra un notevole successo. Eppure, la personalità del conduttore palermitano sembra ricoprire negli ultimi tempi un ruolo marginale. A svelare l’arcano sarà un altro giornalista, Alessandro Cecchi Paone.

Leggi anche —>>> Magalli fatto fuori dai ‘Fatti vostri’? Un amato conduttore al suo posto

Salvo Sottile: cosa si nasconde dietro la sua marginalità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Salvo Sottile (@salvosottile_)

Potrebbe interessarti anche —>>> Gianluigi Nuzzi. Vi presentiamo la moglie: una favolosa giornalista

Il presentatore quarantasettenne cura soltanto alcuni momenti della trasmissione televisiva, nonostante il suo portfolio e la sua professionalità possano ambire a riconoscimenti più alti. Cosa si nasconde verso questa strana situazione di marginalità decide di rivelarlo Cecchi Paone attraverso un suo recente intervento.

Secondo il parere del giornalista, sembrerebbe che Sottile abbia una considerevole attenzione ai contenuti da trattare nel suo format. Infatti, fin dai tempi della sua conduzione di Quarto Grado, il suo modo di fare televisione era particolarmente amato dal pubblico. Lo stesso pubblico che gradirebbe vi si concedesse più spazio nell’attuale trasmissione. “Purtroppo non tutti gli editori apprezzano una televisione non fatta di formati”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Salvo Sottile (@salvosottile_)

Paone di rimando alla suddetta situazione ha risposto ad una fan di Salvo attraverso il suo settimane Nuovo, chiarendo come la scelta di non dargli lo spazio meritato non sia dettata in realtà da motivi tangibili o, ad ogni modo, legati alla sua persona. Per concludere poi ha puntualizzato: “sono sicuro che Salvo Sottile riuscirà a trovare spazi giusti per lui in futuro”.