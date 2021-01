Samantha de Grenet, sorriso smagliante e fisico da ragazzina – FOTO

Samantha de Grenet ha condiviso una foto su Instagram per festeggiare la sua permanenza nella casa del Gf Vip visto che era finita in nomination

Samantha de Grenet si mostra su Instagram in tutto il suo splendore dopo la scampata eliminazione di ieri sera durante la puntata serale del Grande Fratello Vip. Nello scatto Samantha è stesa e ha un bel sorriso stampato in faccia, anche gli occhi sono super felici in barba a chi voleva che abbandonasse la casa più spiata d’Italia. Oltre al bellissimo viso la ex modella mostra il suo lato A che la canotta bianca a stento riesce a contenere. Lo staff di Samantha de Grenet ringrazia tutti coloro che l’hanno sostenuta durante la puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip anche se la showgirl ha ottenuto solo il 2% dei voti del pubblico, chiamato a rispondere alla domanda del chi vuoi salvare. Fortunatamente per lei c’è stato un concorrente che ha ottenuto meno supporto, si tratta di Mario Ermito, eliminato con l’1 per cento di voti ottenuti.

