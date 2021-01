Star televisive degli anni ’90: era la sosia di Madonna e una delle presentatrici più in voga. Bella e biondissima, la riconoscete?

Era una delle star televisive degli anni Novanta. Uno dei volti più amati e richiesti, denominata la sosia italiana di Madonna. È stato questo il motivo principale per cui ha iniziato la televisione.

Tutti sanno che è piemontese, di Fossano precisamente, con una carriera televisiva che è iniziata un po’ per caso e che l’ha portata all’apice del successo

I suoi primi passi sul piccolo schermo sono legati ad un grande presentatore che ha fatto la storia della nostra televisione, Mike Bongiorno. Lei è stata la sua valletta per tantissimo tempo, poi la conduzione. Avete capito di chi si tratta? Nella foto è giovanissima, ma i lineamenti sono rimasti quelli nonostante il tempo come anche la sua chioma biondissima.

Parliamo di Paola Barale, una delle conduttrici più in voga degli anni Novanta, poi via via l’abbandono delle scene.

Star televisive anni ’90, Paola Barale: la sua carriera

Paola Barale è stata senza dubbio una delle star televisive degli anni ’90. La sua somiglianza con Madonna l’ha lanciata nel mondo dello spettacolo. La sua prima apparizione risale al 1986 come ospite a Domenica in ma il suo primo lavoro in tv è nel ruolo di Littorina nel programma Odiens di Antonio Ricci.

Nel 1989 diventa la valletta di Mike Bongiorno, rimanendo al suo fianco fino al 1995 in tantissime trasmissioni, da La ruota della fortuna a Tutti x uno, dal Festival italiano ai due spin-off de La ruota della fortuna, La ruota d’oro e La ruota mundial.

Nella 1994 conduce insieme a Marco Predolin e Natalia Estrada il primo programma dalle televendite, Grandi magazzini. E da qui la strada alla conduzione è spianata: Un disco per l’estate, La sai l’ultima?, Stelle a quattro zampe fino ad arrivare nel 1996 a Buona Domenica. La Barale affiancherà Maurizio Costanzo fino a 2001 e nel 1999 le viene dato il Telegatto come personaggio femminile dell’anno.

La conduzione continua, entra nel cast di Quelli che il calcio per tornare nella stagione 2005 – 2006 nel cast di Buona Domenica come presenza fissa e due anni dopo, nel 2008, è l’inviata in Sudafrica della terza edizione del reality show La talpa, poi giurata di Vuoi ballare con me? e ancora alla conduzione con Enrico Papi de La pupa e il secchione. Poi passa a Domenica In e poi di nuovo in Mediaset alla conduzione di Mistero.

Dopo qualche anno di pausa torna come concorrente di Pechino Express, in coppia prima con Luca Tommassini e poi con Piero Filoni. Sempre meno in tv, il suo ultimo programma è stato nel 2016 Flight 616.