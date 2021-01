Shaila Gatta illegale, slaccia i pantaloni. Slip nero in vista, boom – FOTO

La velina mora Shaila Gatta esordisce sul web con stories completamente fuori controllo: si mostra con i jeans slacciati allo specchio

La sera dopo il tg milioni di telespettatori rimangono incollati allo schermo per osservare con ammirazione la bellezza e bravura delle due veline sul bancone di Striscia la Notizia su Canale 5. Nessuno può sottrarsi infatti davanti all’incredibile fascino della 25enne ballerina mora Shaila Gatta.

La velina con i suoi movimentati balletti fa una vera e propria strage di cuori. Insieme a Mikaela Neaze Silva ha sostituito le altre due veline Ludovica Frasca e Irene Cioni che hanno lasciato il programma dopo 866 puntate.

Shaila Gatta, jeans sbottonati e la febbre sale

Shaila ha esordito nella scuola di Amici nel 2015 distinguendosi rispetto agli altri ballerini per la sua indiscussa bravura. Dopo essere entrata a far parte del corpo di ballo di numerose trasmissioni televisive, Shaila è giunta nel bancone di Striscia nel 2017.

Le sue performances sono davvero da far venire i brividi ai molti telespettatori da casa che ogni sera non attendono altro che ammirarla con entusiasmo. Shaila è stata fidanzata per diverso tempo con Jonathan Dante Gerlo, anche lui ex allievo di Amici, ma dal 2019 è legata con l’ex calciatore Leonardo Blanchard.

Ieri nelle stories di Instagram la bellissima Shaila ha mostrato ai follower di Instagram quanto si è tagliata i capelli e per l’occasione si è fatta vedere allo specchio in top aderente rosso e jeans scuri sbottonati da cui emerge prepotente lo slip nero sgambato.

Nulla di lasciato al caso, una tecnica di seduzione che a lei non serve per catturare l’attenzione dei fan che già la adorano. I commenti a margine di ogni scatto postato lo confermano e anche i 732mila follower che la seguono sui social.