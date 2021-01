Tagli capelli viso tondo: come valorizzare i lineamenti del proprio viso!

Ecco come realizzare tagli di capelli per valorizzare i lineamenti di chi ha un viso tondo. Tutti consigli e dritte utili!

Ce ne sono tantissime di donne che hanno il viso tondo. Secondo molti, è la forma di viso più bella e simmetrica. C’è anche chi, però, non la pensa così. Se si trova il giusto taglio di capelli, però, è possibile migliorare al massimo il viso.

Star di fama mondiale del calibro di Miranda Kerr e Cameron Diaz hanno trovato l’acconciatura che fa al caso loro. Anche per voi, quindi, è tutta una questione di trovare la giusta acconciatura.

Scegliendo il taglio giusto, si possono andare ad evidenziare alcune caratteristiche del viso. Meglio evitare le forma troppo costruite poiché tenderebbero ad appesantire molto di più la tipologia del viso. Dopo avervi parlato di come fare i capelli mossi senza piastra, scopriamo insieme qual è il taglio giusto per il viso tondo.

Consigli e dritte utili!

La cosa migliore è, senza dubbio, destrutturare con tagli che siano leggeri e scalature importanti che evidenzino il naso e la fronte. Molto spesso, infatti, chi ha il viso tondo tende a coprirlo con tagli e frange che, in realtà, contribuiscono a rendere l’immagine più goffa.

Preferite i tagli di capelli lunghi, quelli che vanno oltre le spalle, poiché aiutano a camuffare non poco le guance piene. Evitate, poi, la riga centrale e preferite un ciuffo laterale, meglio se scalato, in modo da slanciare la figura.

Optate per i capelli lunghi soltanto se li avete prive di doppie punte. I capelli lunghi, infatti, richiedono molta attenzione e si rischia anche di avere una piega piatta. Optate magari per una frangia sfilata ai lati che possa dare movimento, con tanto di scalature destrutturate che ci permettono di incorniciare il volto. Bandite assolutamente le frange a tenda.

Tagli capelli viso tondo: qual è la chioma giusta per valorizzare i lineamenti

Potete anche optare per un ciuffo morbido, alla Gigi Hadid, in modo da valorizzare al massimo il viso tondo.

Per quanto riguarda la piega da dare ai capelli, optate per i capelli ricci che aiuta a slanciare e dare volume all’intera chioma. Siano essi corti o lunghi, servono a dare movimento e a destrutturare l’aspetto paffuto del proprio viso.

Optate per la scalatura, dalla parte anteriore e posteriore della chioma. Così facendo, potrete giocare con il movimento in modo da poter definire i tratti del viso che più hanno bisogno di essere valorizzati. Alla chioma riccia, l’ideale è abbinare un ciuffo riccio. In questo caso, conta molto anche il colore. Optate per un effetto sfumato che consente di slanciare il viso in modo particolare.

Le donne con il viso tondo possono avere tranquillamente anche i capelli corti. Scegliendo delle scalature laterali e il taglio giusto si potrà dare ilo giusto slancio anche a chi non ha un collo molto sottile.

Optate magari per un taglio corto con tanto di piega mossa che possa dare il giusto volume. Questo tipo di taglio è indicato soprattutto per chi ha pochi capelli oppure li ha molto sottili. Meglio ancora se la parte davanti è più lunga di quella di dietro.