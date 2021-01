Trucco da occhiali, consigli per chi è miope – VIDEO

Le lenti di chi è miope altera lo sguardo, ecco perché è necessario seguire alcuni passi per evitare l’effetto innaturale.

Quando si portano gli occhiali, il trucco da applicare deve seguire alcuni accorgimenti per ottenere il risultato sperato. Tutte le ragazze e le donne che soffrono di miopia, ad esempio, sanno bene che le lenti che indossano rende gli occhi più piccoli. Quindi un giusto make-up deve sopperire a questo problema compiendo delle azioni per conferire agli occhi un effetto naturale. Già la volta precedente si è parlato di make-up per chi soffre di presbiopia, qui le esigenze sono diametralmente opposte. In primis va comunque ricordato come il trucco debba essere adatto alla forma degli occhi: questo significa che se gli occhi sono grandi e tondi, gli occhiali li rimpiccioliscono rendendoli più armoniosi col viso. In questo caso pertanto l’intervento atto a ingrandire sarà meno tenue in quanto le esigenze non sono così rilevanti.

Trucco da occhiali miope, i consigli in pillole

Alcune dritte per avere un make-up impeccabile:

Optare sempre per un ombretto chiaro e perlato da applicare sulle palpebre con apposito pennello. I colori chiari creano un effetto ottico e rendono gli occhi più grandi; Ispessire le ciglia, un trucco per intensificare lo sguardo: a tal proposito, evitare l’eyeliner perché al contrario rimpicciolisce gli occhi; Usare un highlight sotto le sopracciglia. Un modo per sollevare lo sguardo; Sì, sì e ancora sì, al mascara. Sia sulle ciglia inferiori che su quelle superiori.

Se tuttavia le occhiaie sono molto profonde, mai esagerare col mascara sulle ciglia inferiori, si creerebbe un effetto sgradevole in quanto andrebbe ad accentuare la zona scura.

Una regola che vale per tutti – a prescindere dal disturbo – riguarda le sopracciglia: queste vanno super curate perché sono sempre al centro dell’attenzione.

