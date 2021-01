Un uomo di 30 anni è stato arrestato, accusato del tentato omicidio della compagna e del duplice omicidio dei figli della donna, due bambini di 2 e 9 anni.

Orrore in Ucraina, dove un uomo è stato accusato di aver ucciso i suoi figli e di aver provato ad uccidere anche la madre di quest’ultimi. Stando alle ricostruzioni delle autorità ucraine, l’uomo avrebbe aggredito i due bambini e la loro mamma mentre si trovavano in una sauna a Tyachiv, nell’Ucraina occidentale. A lanciare l’allarme sarebbe stato il titolare della struttura che, dopo aver sentito trambusto, si è recato nella sauna ed ha scoperto quanto accaduto. Il responsabile, che si era dato alla fuga, è stato rintracciato ed arrestato dalla polizia.

Ha picchiato e ucciso due bambini, un maschietto di 2 anni e la sorellina di 9, e ferito gravemente la loro madre di 35 all’interno di una sauna. Questo è quanto avrebbe commesso un uomo a Tyachiv, nell’Ucraina occidentale. L’uomo di 30 anni, stando a quanto riporta la redazione de The Sun, avrebbe aggredito con calci e pugni la donna, che aveva conosciuto su un sito di incontri, dopo che quest’ultima lo aveva presentato ai bambini come il loro “nuovo patrigno“. Parole che avrebbero mandato su tutte le furie il 30enne.

Ad accorgersi di quanto accaduto sarebbe stato il titolare della sauna che sentendo rumori strani all’interno di quest’ultima avrebbe aperto la porta ritrovando i tre in una pozza di sangue e delle sedie rotte. Lanciato l’allarme sul posto sono intervenuti i soccorsi e la polizia. Per i due bambini non c’è stato nulla da fare, mentre la madre è stata portata in ospedale, dove è stata ricoverata in gravi condizioni.

Gli agenti hanno rintracciato poco dopo il responsabile, che dopo l’accaduto, si era dato alla fuga lasciando la struttura. L’uomo è ora accusato di duplice omicidio e di tentato omicidio.

La giovane madre, riporta The Sun, aveva avuto i due bambini da due relazioni diverse terminate in passato e aveva intenzione di sposare il 30enne. La tragedia ha scosso la famiglia della donna che non si sarebbe mai aspettata qualcosa di simile dall’uomo descritto come una “persona normale” quando era stato conosciuto.