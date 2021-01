Ultimissime Mario Balotelli: nuova storia d’amore (Chi è la fortunata)

Arrivano le ultimissime su Mario Balotelli, il calciatore avrebbe un flirt con una delle corteggiatrici di Uomini e Donne, scopriamo chi è

Dopo averlo visto e criticato in una delle prime puntate del Grande Fratello Vip, quando ha avuto l’occasione di salutare il fratello concorrente, oggi arrivano le ultimissime sul suo conto. Stiamo parlando di Mario Balotelli che sembra essere impegnato in un nuova frequentazione. Il calciatore del Monza è pronto ad iniziare una storia importante o si tratta del solito flirt stagionale? Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Ultimissime Mario Balotelli: chi è la nuova fiamma?

Il gossip parla di una nuova coppia: nel mirino Mario Balotelli e Nicole Mazzocato. Lui calciatore del Monza e lei ex corteggiatrice di Uomini e Donne. I due avrebbero passato il capodanno insieme. Ma nessuno dei due hanno confermato la notizia. Anzi la giovane donna avrebbe addirittura smentito l’ultimissima spiegando di aver trascorso l’ultima notte dell’anno con amici intimi in piena tranquillità.

Il loro passato

Qualche tempo fa entrambi erano impegnati in altre relazioni, lui con Alessia Messina pure lei passata dal programma pomeridiano di Canale 5 di Maria De Filippi, la Mozzacato con Giacomo Ferrara, attore noto al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di Spadino nella serie tv Suburra, prodotto targato Netflix.

E’ veramente solo una voce di gossip o tra i due c’è qualcosa che tra poco verrà a galla? Non ci resta che seguire i due personaggi, intanto una cosa è certa: SuperMario colpisce ancora e per lui non è ancora tempo di mettere la testa a posto.