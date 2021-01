Uomini e Donne, crollo improvviso in studio: tutti preoccupati. Durante la puntata di oggi, Ida è tornata in studio dopo il modo orribile in cui lei e Riccardo si sono salutati

Ida Platano è stata ospite di questa puntata di Uomini e Donne per un ultimissimo confronto con Riccardo Guarnieri. I due si sono conosciuti qualche anno fa nel programma, dopo aver avuto una storia importante avevano deciso di lasciarsi e di cominciare a conoscere nuove persone in studio. Ida guardò Riccardo uscire con diverse donne e restò lì seduta, in silenzio, fino a che non arrivò qualcuno per lei. Quando Riccardo la vide con un altro, si ingelosì e decise di riprendere a corteggiarla.

Uomini e Donne, Ida Platano in lacrime per Riccardo Garnieri

Si sono rimessi insieme e stavolta doveva essere quella giusta: ma la quarantena tra loro non è andata affatto nei migliori dei modi. Motivo per cui hanno deciso di lasciarsi e Riccardo è tornato in studio per ricominciare una nuova vita. Dopo più di un mese Ida ha deciso di tornare per un ultimo confronto che non è andato proprio nei migliori dei modi: si sono lasciati malissimo e lei è andata via davvero molto triste.

Dopo circa un’ora, ha chiesto di rientrare in studio. In lacrime ha detto a Riccardo che le sarebbe piaciuto lasciarsi bene, con un ultimo abbraccio. Lui non se l’è sentita: “Sono sempre stato sincero con te, non me la sento di salutarti in un modo diverso“.