Valentina Ferragni a spasso per Milano, così bionda che sembra Chiara – FOTO

La piccola Valentina Ferragni si è concessa una passeggiata per Milano assieme al fidanzato Luca, bellissima nel suo outfit rosa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

Valentina Ferragni ha da poco festeggiato i 28 anni, età per cui non può più essere considerata la “piccola” di casa anche se è l’ultima nata dopo Francesca e Chiara. Imprenditrice di sé stessa, soprattutto dopo il lancio della sua collezione di orecchini “Valentina Ferragni Studio”, una capsule collection che stiamo vedendo in questi mesi ai lobi delle maggiori influencer del web.

Anche la sua vita privata va a gonfie vele, la storia d’amore con il fidanzato Luca Vezil va avanti da dieci anni, anch’egli modello e influencer e da diverso tempo vivono anche insieme in un appartamento a Milano.

LEGGI ANCHE -> Sabrina Salerno maglietta bagnata bianca e il reggiseno non c’è, illegale – FOTO

Valentina Ferragni, l’outfit pink non passa inosservato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

LEGGI ANCHE -> Shaila Gatta illegale, slaccia i pantaloni. Slip nero in vista, boom – FOTO

“Bad vibes don’t match with my pink outfit 💕😂” scrive Valentina per commentare la foto postata nel suo feed di Instagram. La vediamo di rosa baby vestita, eccetto gli stivaletti e la borsa. Biondissima, tanto che assomiglia sempre di più alla sorella Chiara, la genetica non mente ma anche il look complessivo aiuta.

Il fidanzato Luca Vezil la prendi in giro e fa una stories in cui dice: “Visto che me lo state chiedendo in tanti, l’outfit di Valentina oggi è supplied by Pantera Rosa, pantaloni rosa, giacca rosa, mascherina rosa”. La coppia scherza amorevolmente, sono un incanto per il cuore da vedere per il rispetto e l’intesa che si è costruita tra di loro nel tempo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Quasi 81mila like per lei in poche ore, e commenti sempre molto complimentosi da parte dei suoi fan più assidui. Valentina ci sta catturando negli ultimi anni con abiti e abbinamenti sempre impeccabili, la sua passione per le borse è un dato di fatto e spesso la vediamo con pezzi iconici molto costosi che abbina con giacche e pantaloni in modo impeccabile.