Valentina Vignali abbronzata in Sardegna ed è di nuovo estate – FOTO

Valentina Vignali ha condiviso una foto ricordo di un viaggio in Sardegna in cui con nostalgia ricorda la sua dorata abbronzatura

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

Valentina Vignali è una delle influencer più seguite di Instagram con i suoi scatti e le stories che lasciano i follower a bocca aperta. Questa volta la bella cestista pubblica una foto di una “breve storia triste” di un suo viaggio in Sardegna durante la scorsa estate in cui è abbronzatissima a Porto Cervo. Il cattivo umore della Vignali è dovuto al fatto che la sua pelle non è più dorata come nella passata stagione estiva in cui tanti scatti ha regalato ai follower inebriati dal “sapore di mare e di sale” che traspariva dalle sue innumerevoli pose. Immagini di lei al mare, in bikini, con micro costumi che tanto hanno fatto sognare i fan innamorati di lei.

Valentina Vignali: gli altri scatti bollenti