Valentina Vignali, massaggio al fondoschiena e senza slip e fiato – FOTO

Valentina Vignali pubblica una storia su Instagram, che fa sognare i follower ad occhi aperti: scrub corpo e massaggi drenanti, uno spettacolo

Mancava all’appello delle dive di classe e bellezza “sopraffina” del 2021. Ma ora che c’è anche lei, Valentina Vignali, i follower di Instagram possono ritenersi soddisfatti, per aver ammirato tante belle sorprese, in questo primo scorcio dell’anno, che a prima vista si presenta davvero “on fire”.

La supermodella e cestista ha pubblicato un’ultima ora sui social che fa “impazzire” d’emozione chiunque. Un “ritocchino” post festività non poteva fare altro che alimentare il benessere del corpo. Così Valentina ha deciso di presentarsi al “mondo” con la classica trasgressività e malizia che abbiamo ammirato durante lo scorso anno.

Dopo aver “spezzato” ogni incantesimo sulle critiche fuori luogo e testo è ritornata a proporre la sua bellissima immagine di donna “angelica”, in attesa della ripresa sportiva. Non vi era modo migliore per “esultare”, per tutti i suoi fan, che non hanno lasciato spazio alle parole

Valentina Vignali, stesa a pancia in giù e senza veli sul lettino: un sogno ad occhi aperti

Il 2021 per Valentina Vignali è iniziato come meglio non poteva. Se l’anno trascorso aveva regalato selfie di bellezza “fotogenici“, ora si entra davvero nel “vivo” dei particolari. Appena smaltite le ultime scorie di capodanno, anche per la cestista dell’Azzurra Basket è arrivato il momento di “correggere” il suo fisico lievemente rigonfiato.

Anche se non sembra dare nell’occhio da questo punto di vista, l’intento di regalare, come un pò di tempo a questa parte emozioni ai propri follower è perfettamente riuscito. Ora la bellissima Valentina ha affidato il suo bell’aspetto fisico, che ha fatto sognare in lungo e in largo finora, nelle mani degli esperti dell’estetica. Con l’obiettivo di rassodare ed eliminare le “cicatrici” delle “abbuffate” alimentari.

Un massaggio al fondoschiena, genera una sensazione di piacere unica, per una Valentina Vignali senza veli, “on fire”. Un sogno da “stropicciarsi” gli occhi, per tutti coloro che hanno ammirato “esterrefatti” la “scena del benessere”. Valentina stavolta ha davvero superato ogni aspettativa: travolgente