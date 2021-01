Wanda Nara sempre più scatenata, Parigi ormai è sua: non la ferma neanche la pioggia, la sudamericana conferma il consueto fascino

Sono passati pochi giorni, ma le vacanze di Natale sembrano già un lontano ricordo. Tutti siamo tornati alle nostre consuete attività e così anche Wanda Nara. Lady Icardi è tornata a Parigi con la sua famiglia, dopo un periodo natalizio piuttosto particolare, vissuto in armonia con la natura, nella sua Argentina, per staccare da tutto e da tutti. Una ambientazione rustica che ha fornito molti spunti su Instagram. Gli scatti a cavallo e in abiti di campagna hanno colpito molto l’immaginario del web. Ora è però il momento di tornare alla realtà e Wanda ci si è già calata nuovamente con la consueta grinta.

Wanda Nara, grintosa e sempre in movimento: i fan la adorano, sensuale anche in abbigliamento ‘smart’

Una donna in carriera, inarrestabile, così come l’abbiamo sempre conosciuta. E tale si conferma, una vera e propria scheggia tra le vie di Parigi, non la ferma neanche la pioggia. Lo scatto davanti a una fermata della metropolitana ci propone una Wanda più ‘smart’ che mai. Abbigliamento semplice, sportivo, per essere pronta e scattante. Ma che non nasconde minimamente il suo fascino.

Ovviamente, tutti i suoi fan aspettano con ansia di rivedere scatti decisamente più audaci e piccanti. Cosa che Wanda non mancherà certamente di fare.