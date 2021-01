La bellissima Alba Parietti ha condiviso una foto su Instagram in cui appare con indosso una pelliccia nera chic, ed è divina

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)

Alba Parietti, una bellezza senza tempo, condivide una foto con indosso una eco pelliccia e appare chic e raffinata come solo lei può essere. Ci tiene appunto a precisare che si tratta di una eco pelliccia, per evitare di incorrere in critiche e minacce da parte di utenti furiosi. Lei rispetta gli animali e ci tiene a preservarli. Un importante esempio per tutti quanti, brava Alba!

Alba Parietti e il comunicato stampa del suo avvocato contro Genovese

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)

In questi ultimi tempi la Parietti è stata accostata al nome di Alberto Genovese, in questo momento sotto indagine per aver commesso diversi reati in varie serate di “svago”. A quando pare alcune persone avrebbero sostenuto che tra la Parietti e l’imprenditore ci fosse un’amicizia. La Parietti si è dunque sentita costretta a far uscire un comunicato stampa in cui spiega i reali rapporti tra lei e Genovese, che a quanto pare sono limitati a incontri occasionali in situazioni normali.

Nel comunicato si evince che la Parietti non ha mai frequentato Genovese in nessun modo, si sono solo incontrati poche volte in luoghi pubblici sempre in compagnia di altre persone. Si spiega anche i motivi che vedevano i due vicini quelle rare volte, infatti la Parietti è legata da un’amicizia nei confronti della madre dell’ex fidanzata di Genovese, Sarah Borruso. Nel comunicato chiede di evitare che il suo nome sia accostato a quello di Genovese e si estranea completamente dal giro di amicizia dell’imprenditori e dagli eventi mondani a cui partecipavano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)

La Parietti aggiunge sotto alla foto della diffida, che intraprenderà azioni legali contro chiunque sosterrà mentendo, il contrario. Un’utente nei commenti scrive:”Scusa Alba ma c’era bisogno di questo? Mai dare soddisfazione agli stupidi”. La Parietti risponde:“Sono infamie. Si c’era bisogno”.