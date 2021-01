Alessia Fabiani: relax sotto un iglù, un leopardo in gabbia (FOTO)

Alessia Fabiani si fa conoscere sempre di più su Instagram, le sue foto girano sul web e i fan impazziscono per la sua bellezza

Fin da piccola in televisione nella sit-com Orazio insieme a Maurizio Costanzo e Simona Izzo, più tardi nel mondo della moda e poi la sua dedizione al teatro. Stiamo parlando di Alessia Fabiani, ex ragazza di Francesco Oppini ed oggi mamma di due gemelli Kim e Keira. La donna non ha avuto sempre momenti belli e soddisfacenti riguardanti il lavoro visto che nel 2007 era tra gli iscritti alla lista dell’inchiesta Vallettopoli insieme ad Aida Yespica e Ana Laura Ribas nel registro di reato per favoreggiamento e dichiarazioni false.

LEGGI ANCHE>>>Claudia Gerini lascia senza fiato in un abito verde aperto davanti-FOTO

Alessia Fabiani: dove si trova? FOTO

LEGGI ANCHE>>>Loredana Lecciso svela i progetti per il 2021: “Spero mi accontenti…”

Molto attiva sui social, Alessia Fabiani si descrive su Instagram come un’ attrice di teatro e una super mamma. Seguita da più di duecento mila follower, la donna condivide con i suoi fan foto del tempo libero, della sua famiglia e del suo lavoro. Fin da piccola nel mondo dello spettacolo e della recitazione, è riuscita con il tempo a far diventare la sua passione il suo stile di vita. A proposito di tempo libero, secondo la posizione inserita nell’ultimo post, sembra che l’attrice si stia rilassando in un posto molto speciale. Scopriamolo insieme.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Fabiani (@alessiafabiani_)

Una struttura a forma di Iglù protegge la Fabiani dal freddo in montagna e in questa foto sembra proprio un leopardo in gabbia, visto poi l’outfit che indossa. Rilassamento e tranquillità fanno iniziare nel modo giusto la giornata.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Fabiani (@alessiafabiani_)

Sempre in forma, la Fabiani a quarantacinque anni è una bellissima donna molto ammirata dal web e dal pubblico. E a teatro il suo talento esplode.