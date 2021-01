Frontale tra auto e furgoncino: nello schianto muore padre 43enne

Un padre 43enne è morto nel pomeriggio di ieri in un incidente frontale tra un’auto ed un furgoncino avvenuto sulla SP42 ad Offagna (Ancona).

Tragico incidente nel pomeriggio di ieri lungo la strada provinciale 42 nel territorio di Offagna, piccolo comune in provincia di Ancona. Intorno alle 17, un’auto condotta da un uomo di 43 anni si è scontrata frontalmente con un furgoncino. Nell’impatto, il 43enne ha perso la vita, mentre il conducente del furgoncino è rimasto ferito. Sul luogo dell’incidente sono arrivati i vigili del fuoco, i soccorsi del 118 e gli agenti della Polizia Stradale di Ancona.

Un uomo è morto nel pomeriggio di ieri, martedì 12 gennaio, in un drammatico incidente stradale lungo la provinciale 42 nel territorio di Offagna, in provincia di Ancona. La vittima è Francesco Contigiani, padre 43enne residente a Rustico di Polverigi. Stando alle prime ricostruzioni, come riporta Ancona Today, il 43enne si trovava alla guida della sua Fiat Punto che, per cause ancora in fase di accertamento, si è schiantata frontalmente contro un Fiat Doblò condotto da un 48enne anconetano. Un impatto molto violento che non ha lasciato scampo all’automobilista.

Sul luogo dell’incidente si sono precipitati i sanitari del 118 ed i vigili del fuoco. I pompieri hanno estratto il 43enne dalle lamiere dell’auto e lo hanno affidato al personale medico che non ha potuto far altro che constatare il decesso, sopraggiunto per le gravi ferite riportate. Ferito non gravemente, come riporta Ancona Today, il conducente del Doblò.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale di Ancona che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica e risalire alle cause dello scontro frontale costato la vita a Contigiani. Da chiarire anche quale dei due veicoli abbia invaso la corsia opposta provocando l’incidente.