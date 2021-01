Anna Tatangelo indescrivibile: 4 FOTO e tutto il repertorio. Da svenire

Anna Tatangelo sfoggia tutta la propria sensualità negli ultimi scatti di Instagram: un repertorio da svenire!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

L’ex compagna di Gigi D’Alessio, tornata single da quasi un anno, è oramai “tutta per i followers”. Anna Tatangelo, che riesce sempre a stupire il web con i suoi outfit stravaganti e poco convenzionali, non delude mai in quanto a bellezza. Il suo ultimo post su Instagram è composto da un vero poker d’assi: 4 scatti sensazionali, con pose che accendono le fantasie dei fan. La cantante, che esibisce con disinvoltura le lunghe ed affusolate gambe, è un’esplosione di eros e sensualità.

Gli apprezzamenti sotto alle immagini si sprecano: “Stai benissimo, outfit stupendo“, “Quanto sei pazzesca“, commentano gli utenti.

Anna Tatangelo, gli scatti a luci rosse su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Guardando gli ultimi post pubblicati dalla Tatangelo su Instagram, è inevitabile pensare che la cantante si senta finalmente libera di “darsi” completamente ai followers. L’ex compagna di Gigi D’Alessio, dopo aver rotto con quest’ultimo a marzo del 2020, è di nuovo su piazza, e gli incantevoli scatti non mancano di ricordarlo. Anna, bella ed affascinante come al solito, non ci pensa due volte ad esibire il fisico mozzafiato.

A colpi di lingerie e shooting in cui si mostra senza veli, la cantante riesce sempre a lasciare i fan a bocca asciutta. Le sue foto, immancabilmente, registrano il boom di likes. Nonostante questo, la Tatangelo è anche una mamma premurosa e amorevole: sono frequenti, infatti, le immagini che la ritraggono accanto al piccolo Andrea.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

I followers, che la adorano ogni giorno di più, ne approfittano per sommergerla di complimenti: “Più tempo passa più torni giovane“, “Superlativa“, le scrivono incantati.