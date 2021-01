Antonella Clerici, più sorridente che mai e un grazie speciale – FOTO

Antonella Clerici ringrazia il suo pubblico e regala uno scatto magnifico: bionda e super sorridente. Bellissima

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Clerici (@antoclerici)

Antonella Clerici è tornata in tv e lo ha fatto alla grande. La storica presentatrice de La prova del cuoco era rimasta lontana dalla tv per qualche anno, in questa grande stagione è però ritornata più allegra e frizzante che mai con un successo dietro l’altro.

La vediamo dal lunedì al venerdì su Rai 1, al mattino con il suo programma E’ sempre mezzogiorno che ha sostituito di fatto La prova del cuoco. La cucina non è andata in vacanza ma il format è tutto nuovo e rinnovato e piace molto ai telespettatori. Lo stesso è stato per The Voice Senior che la Clerici ha condotto in prima serata sui Rai coadiuvando la sfida tra voci senior appunto tra novembre e dicembre.

Sfida vinta anche in questo caso. Il programma è stato seguitissimo e più di una volta ha vinto contro la concorrenza e il suo GF Vip. Un momento d’oro insomma per Antonellina che come sempre si rivela un cavallo da corsa imbattibile.

LEGGI ANCHE –> Alessia Marcuzzi lancia un messaggio in codice a Stefano De Martino. I fan esultano

Antonella Clerici, sorriso a mille e bellezza autentica

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Clerici (@antoclerici)

LEGGI ANCHE –> Pamela Prati, “non ci resta che sognare” e il pensiero vola a Positano. Divina in costume – FOTO

E che sia felice Antonella Clerici dal punto di vista professionale lo si vede bene in tv e sui social. La bella conduttrice si mostra sempre sorridente e soddisfatta delle sue sfide lavorative.

E per festeggiare dei risultati raggiunti ha voluto dedicare un post tutto al suo pubblico per ringraziarlo dell’affetto che sempre dimostrano nei suoi confronti seguendo il suo programma con costanza.

“Grazie a tutti x @sempremezzogiornorai allegria, risate, cucina, chiacchiere… con leggerezza si parla di tutto❤️” ha scritto la presentatrice allegando una splendida foto.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Clerici (@antoclerici)

Capelli ricci e biondissimi come sempre e un sorriso smagliante. Un bel rossetto rosso brillante in tinta con il suo maglioncino e una collanina a cuore che cade nello scollo a V. Nessuna provocazione, anzi, un mezzo busto semplice ma che al pubblico piace un sacco.