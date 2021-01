Antonella Mosetti sempre più spettacolare sulla sua pagina Instagram, stavolta sono ben 6 i balletti condivisi con i fan. Uno spettacolo

La bella showgirl classe 1975 è sempre una bellissima visione per i suoi follower italiani che l’hanno apprezzata sul palcoscenico di “Non è la Rai”. Giovanissima e bella Antonella Mosetti ha lasciato il segno per la sua solarità e spigliatezza che nonostante gli anni mantiene ancora con grande impeto.

Si è sposata giovanissima con Alessandro Nuccetelli e il suo matrimonio venne messo addirittura in onda nello speciale “Fiori d’arancio a Non è la Rai”. Dalla relazione con Alessandro nacque Asia, la bellissima figlia che abbiamo avuto modo di vedere insieme a lei anche al “Grande Fratello Vip”.

Il ballo divampa, Antonella Mosetti stupisce ancora. Seno esplosivo

Antonella Mosetti da tempo si esibisce sul web con balletti provocanti. La sua pagina Tik Tok si sta allargando a vista d’occhio di balletti sempre più provocanti, ci ha decisamente preso gusto e sembra che anche i fan abbiano gradito. La passione per il ballo sembra esserle sfuggito di mano, i video sono quasi all’ordine del giorno, forse un modo per distrarsi in questi pesanti giorni di chiusura in casa.

Negli ultimi 6 stacchetti Antonella indossa die outfit. Il primo un top grigio fumo strettissimo al petto che la fa apparire in tutto il suo splendore, impossibile non osservarle l’abbondante e generoso decolleté. Anche il secondo top bianco è paradisiaco, senza reggiseno si vede tutto in trasparenza e i fan non possono che essere felici del regalo.

“Semplicemente la migliore…Una donna perfetta 😘” e “Un incanto di natura” scrivono i fan sotto il video. Dopo il matrimonio con Nuccetelli e la relazione con il campione di scherma Aldo Montano sembra non aver più avuto storie importanti, lei è molto riservata sulla sua vita privata e non lascia trapelare nulla ai fan.