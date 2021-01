Aurora Ramazzotti descrive le molestie subite dal vicino di casa – VIDEO

Aurora Ramazzotti svela il rapporto col vicino di casa che, a quanto pare, non è così idilliaco…lei descrive tutto.

Con la giusta dose di ironia, Aurora Ramazzotti svela un fastidioso retroscena della propria vita privata: la giovane vive in un appartamento e deve fare i conti, pertanto, con il vicinato. Un rapporto che non è sempre rose e fiori: l’inquilino che abita infatti al piano superiore della Ramazzotti assume verso la stessa un atteggiamento molesto. Aurora decide così di sfogarsi sui social per documentare quanto accade: l’uomo non rispetterebbe le norme di buon vicinato e nelle ore dedicate al riposo notturno, si cimenta a colpi di musica ad altissimo volume. Aurora lo racconta – come anticipato – col sorriso e leggerezza ma il problema purtroppo è rilevante e accomuna, come si legge altresì dai numerosi commenti dei followers a corredo del video, tantissime persone.

Aurora Ramazzotti, abito scollato per Capodanno ma svela: “Non sono mie”

Aurora Ramazzotti propone per Capodanno un outfit a dir poco seducente: più precisamente lo scatto è del 30 dicembre ma si percepiva già aria di festa. Quello che più sorprende, oltre il sorriso genuino a 32 denti, la smorfia divertente a cui insomma i quasi due milioni di followers sono abituati, spunta un’inedita scollatura. Il maglione nero che indossa Aurora infatti lascia spazio ad un abbondante lato A che la giovane un po’ tenta di occultare ma al contempo ci scherza su. Tanto che scrive: Nessun trucco miracolosamente venuto bene dovrà mai essere sprecato Ps: non sono io, è il push-up.

Tra i tanti commenti di affetto verso Aurora, spunta quello di Adriana Volpe che sorride per l’autoironia della giovane Ramazzotti che da poco ha compiuto 24 anni.