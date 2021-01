Avviati i vaccini in Vaticano: Papa Francesco riceve la prima dose

Lo riferisce la stampa argentina, mentre la Santa Sede si limita a confermare l’inizio della campagna vaccinale.

Lo riferisce America, sito d’informazione gesuita con sede negli Stati Uniti, e il notiziario argentino La Nacion. Il pontefice aveva già precedentemente annunciato la sua intenzione di vaccinarsi. Durante l’intervista, concessa alla rete italiana Mediaset e andata in onda su Canale 5 la scorsa domenica, Papa Francesco aveva infatti ricordato che prendere il vaccino “è un dovere etico.” La Santa Sede ha confermato questa mattina l’inizio della campagna vaccinale. Il Vaticano era già pronto e il Papa aveva dichiarato di essersi già messo “in fila per riceverlo.”

Papa Francesco: il primo a vaccinarsi in Vaticano

Secondo quanto riporta La Nacion: oggi, mercoledì 13 gennaio, “il Papa ha ricevuto il vaccino contro il coronavirus in un settore dell’atrio dell’Aula Paolo VI appositamente predisposto”. Per motivi di privacy, non sono state scattate foto in merito all’evento; tuttavia, il notiziario afferma la notizia relativa al vaccino: Papa Francesco è stato il primo a ricevere la dose di Pfizer e BioNTech e “riceverà la seconda tra circa tre settimane.”

Attualmente, dal Vaticano è arrivata solo conferma relativa all’avvio della campagna vaccinale. Matteo Bruni, direttore della Sala Stampa della Santa Sede ha ribadito le previe comunicazioni della Direzione Sanità e Igiene: “questa mattina ha avuto inizio la campagna di vaccinazione anti-Covid-19 nell’atrio dell’Aula Paolo VI.”

