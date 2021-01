La Valli condivide una foto su Instagram in cui appare a cavalcioni sul bancone di casa, gambe scoperte infiamma il web

L’influencer Beatrice Valli seduta sul bancone nuovo di casa, appare a gambe scoperte è bellissima. Mostra la nuova cucina della casa e sostiene che è una delle stanze in cui preferisce stare, per questo motivo vuole sentirsi a suo agio e renderla adatta a lei e alla sua famiglia. Lei e Marco Fantini hanno da poco traslocato in questa casa nuova, sarà una dimora temporanea in attesa che la loro vera casa sia pronta.

Beatrice Valli e la sua famiglia da sogno

La Valli ha creato insieme a Marco Fantini una famiglia meravigliosa. I due si sono conosciuti anni fa nel programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Lui era tronista e lei corteggiatrice, si sono subito innamorati. Lei aveva già un bambino, avuto in giovanissima età aveva 17 anni. Durante la scelta Marco per farle capire che voleva scegliere lei, le ha consegnato una scatola che conteneva due scarpette piccoline da bimbo. I due hanno vissuto una bellissima storia d’amore ma ad un certo punto si sono lasciati, facendo cadere ogni certezza nel pubblico che li aveva tanto amati. Dopo poco però si rendono conto che non possono stare l’uno senza l’altro.

Tornano insieme e nasce Bianca. Su instagram condividono ogni momento della loro vita quotidiana, sia quelli belli che quelli brutti. Ridono, scherzano e mostrano la nascita dei loro bambini. Ma la Valli ha condiviso anche un problema di salute che ha avuto. Dopo questo periodo difficile per lei però, arriva un’altra gioia nella loro vita. Rimane incinta di nuovo, nonostante le avevano detto che sarebbe stato difficile a causa di quel problema di salute. Arriva così Azzurra per la gioia di Mamma e Papà e anche di Alessandro e Bianca che hanno una nuova sorellina.

Marco ha anche chiesto la mano della Valli a Parigi un anno fa. Ovviamente per via della gravidanza e poi del covid, hanno dovuto rimandare le nozze. Ma non vediamo l’ora tutti di vedere il loro matrimonio che da buoni influencer, sarà sicuramente un evento stratosferico e memorabile.