Beautiful, il dramma di un volto amatissimo: annientata dalla malattia

E’ stata una delle protagoniste della soap opera “Beautiful”, fino alla scoperta di una terribile malattia: le condizioni attuali di Schae Harrison

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Bold and The Beautiful (@boldandbeautifulcbs)

La soap opera di “Beautiful” continua da oltre 30 anni ad appassionare milioni di telespettatori in tutto il mondo. Durante questo lasso di tempo, moltissimi personaggi sono apparsi e ricomparsi sulla scena, animando le vicissitudini delle famiglie che rappresentano i pilastri dello show: i Logan e i Forrester. Dal 2015, il cast di Beautiful ha perso un membro estremamente importante: si tratta di Schae Harrison, che nella soap opera interpretava Darla Einstein, segretaria di Sally Spectra. L’amata attrice è stata costretta a ritirarsi dalla scene a causa di una grave malattia.

LEGGI ANCHE —> Beautiful, anticipazioni puntata 14 gennaio: il gesto estremo di Brooke

Beautiful, la malattia di Schae Harrison: era l’interprete di Darla Einstein

LEGGI ANCHE —> Beautiful, anticipazioni 2021: cosa ci aspetta nei prossimi mesi

I telespettatori di “Beautiful” la ricordano per aver dato il volto a Darla Einstein, segretaria di Sally Spectra e moglie di Thomas Forrester. Schae Harrison ha ricoperto questo ruolo dal 1996 al 2007, apparendo in seguito in maniera non fissa, sino al 2015. Il pubblico, affezionatissimo al personaggio di “Darla”, ha reagito con grande sofferenza alla notizia della malattia dell’attrice.

Schae Harrison, dopo la scoperta di una terribile malattia, è stata costretta ad abbandonare il proprio lavoro. Era il 2015, e l’americana stava vivendo un periodo d’oro della propria carriera. L’interprete di Darla soffre di fibromalgia, una malattia degenerativa che interessa muscoli, nervi e tendini. La Harrison si è sottoposta a numerosi interventi e terapie, anche grazie al sostegno economico da parte dei colleghi di “Beautiful”: purtroppo, il decorso della malattia può soltanto essere rallentato.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Bold and The Beautiful (@boldandbeautifulcbs)

Schae, tuttavia, ha dimostrato grande forza nella battaglia contro la fibromalgia. I followers, estremamente legati a lei, le fanno sentire quotidianamente la loro vicinanza ed il loro affetto.