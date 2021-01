Belen Rodriguez incinta? spuntano alcune indiscrezioni

Belen Rodriguez sarebbe incinta, queste le indiscrezioni rese note da una rivista di gossip. La bomba è stata sganciata.

E a chi non piace, linguaccia 😜 così Belen Rodriguez ha scritto qualche ora fa sul suo profilo Instagram lanciando – molto probabilmente – delle frecciatine contro chi nei giorni scorsi l’ha criticata di postare foto con sue che ritraggono, peraltro, borse costosissime e fuori dalla portata di chiunque, soprattutto in questo periodo delicato. Nonostante le polemiche continuino sul nuovo post, la showgirl argentina è più felice che mai insieme al nuovo amore, Antonino Spinalbese, sbocciato durante la stagione estiva. Più uniti che mai, Belen ha postato qualche ora fa delle storie che li ritraggono insieme in auto: il suo Antonino guida e lei si immortala durante il momento di relax. Un amore travolgente, un connubio di momenti passionali e quelli più sentimentali che spesso la showgirl ha immortalato e condiviso sui social. Un amore da cui sarebbe derivata una gravidanza, almeno questo è quanto rivelano le riviste di gossip!

Belen Rodriguez: “Sarebbe già al terzo mese” le indiscrezioni sulla gravidanza

Secondo le indiscrezioni, Belen sarebbe già al terzo mese di gravidanza. Non si hanno altre notizie ovviamente sul presunto – si sottolinea – nascituro. Belen è già madre di Santiago, nato 7 anni fa dall’amore con Stefano De Martino. Secondo quanto emerso, quindi il concepimento sarebbe avvenuto a settembre, un mese dopo l’unione della coppia Rodriguez-Spinalbese. Non resta che attendere ulteriori risvolti, la nascita dovrebbe avvenire pertanto in estate.

O semplicemente sarà la diretta interessata a smentire o ad ufficializzare la notizia, i fans già attendono con grandissima gioia.