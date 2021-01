Bere olio d’oliva tutti i giorni: ecco perché fa bene alla nostra salute

L’olio extravergine di oliva bevuto soprattutto a digiuno è un vero toccasana per la salute dell’organismo. Vediamo insieme in suoi straordinari benefici

L’olio extravergine di oliva è un prodotto indispensabile di tutti i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo ed è anche un caposaldo importantissimo per la cucina mediterranea. Attenzione però a distinguere il vero olio extravergine di oliva dagli altri “oli” in commercio: quello autentico è ottenuto dal frutto delle olive secondo processi meccanici.

Lo ha stabilito la Commissione Ue la quale ha inoltre aggiornato con il regolamento 1335/2013 le norme riguardanti il settore. Si parla di nuove dizioni da riportare obbligatoriamente in etichetta e di “informazioni accessorie” che si rivolgono al consumatore.

Va conservato bene e consumato entro 12/18 mesi dalla data di produzione. Come tutti gli oli, infatti, irrancidisce e di conseguenza va gettato, meglio sempre conservarlo al buio mai a diretto contatto con la luce.

Attualmente solo in Italia ci sono circa 510 cultivar censite, 90 delle quali largamente impiegate nella grande distribuzione. L’olio extravergine di oliva è un autentico toccasana per l’organismo. Recenti studi dimostrano che berlo a digiuno è indicato per ottenere questi straordinari benefici.

Questo prodotto è particolarmente ricco di acidi grassi monoinsaturi, che prevengono la comparsa di disturbi cardiovascolari, e inoltre povero di acidi grassi saturi nocivi per le arterie. L’olio d’oliva contiene l’acido oleico, un grasso monoinsaturo in grado regolare i livelli di colesterolo nel sangue. 100 grammi di olio d’oliva contengono ben 72,95 grammi di acidi grassi monoinsaturi, più del doppio dell’olio di girasole.

Vediamo insieme cosa altro apporta per la nostra salute dell’organismo. L’olio d’oliva ha origini molto antiche ed è pieno di proprietà organolettiche e nutritive benefiche per la salute.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Alimenti con zuccheri nascosti: quali sono e come scovarli

Olio di oliva assunto 3 cucchiai a digiuno, proprietà e benefici

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Diabete: lo studio che riduce la mortalità con tè verde e caffè

Bere 3 cucchiaio di olio extravergine a digiuno, meglio al mattino appena alzati, apporta una serie di benefici per tutto l’organismo sia per adulti che nei bambini.

È molto digeribile e l’acido oleico stimola la contrazione della cistifellea, favorendo la liberazione degli acidi biliari e, di conseguenza, la digestione.

la liberazione degli acidi biliari e, di conseguenza, Preserva anche la memoria : l’olio d’oliva attiva un processo noto come “ autofagia ”, che consente la conservazione della memoria e dell’integrità sinaptica. Secondo uno studio pubblicato su Annals of Clinical and Translational Neurology, il consumo di olio extravergine di oliva: “Protegge la memoria e la capacità di apprendere e riduce la formazione di placche di amiloide-beta e di grovigli neurofibrillari nel cervello, i classici marcatori dell’Alzheimer”.

: l’olio d’oliva attiva un processo noto come “ ”, che consente la conservazione della memoria e dell’integrità sinaptica. Secondo uno studio pubblicato su Annals of Clinical and Translational Neurology, il consumo di olio extravergine di oliva: “Protegge la memoria e la capacità di apprendere e riduce la formazione di placche di amiloide-beta e di grovigli neurofibrillari nel cervello, i classici marcatori dell’Alzheimer”. L’olio extravergine d’oliva è ricchissimo di fenoli, sostanze antiossidanti che forniscono all’organismo una protezione contro i processi infiammatori e contro l’ invecchiamento cellulare . I fenoli aiutano anche nella prevenzione di molte malattie come il diabete e i tumori.

e contro l’ . I fenoli aiutano anche nella prevenzione di molte malattie come il diabete e i tumori. Bere olio d’oliva migliora l’assorbimento delle vitamine A, E, D e K2 e di minerali come il calcio e il magnesio, aiuta la memoria e la capacità di concentrazione.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.