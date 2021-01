Bianca Guaccero su Instagram: “Never stop”. Già pensa al futuro (FOTO)

Bianca Guaccero stupisce il pubblico con le sue foto su Instagram, dopo il successo di DettoFatto è pronta per nuove avventure

Se all’inizio il pubblico non riusciva ad accettarla e non la voleva al posto di Caterina Balivo, oggi invece si è ricreduto e Bianca Guaccero comincia ad essere supportata da una gran fetta di italiani che ogni pomeriggio guardano il suo programma Detto Fatto. A distanza di mesi dalla prima conduzione della trasmissione, adesso la conduttrice si sente a casa e la Rai è la sua seconda famiglia. Su Instagram è sempre più attiva e con i follower condivide tante emozioni, sta già pensando al futuro. Cosa avrà in mente?

Bianca Guaccero: cosa le riserva il futuro? FOTO

Più di settecento mila follower la seguono sui social dove non perde occasione di mostrare le sue giornate e i momenti più importanti del lavoro. Non passa giorno in cui non pubblichi una foto prima della puntata di Detto Fatto e i fan la apprezzano molto. Il suo ultimo post però lascia tutti a bocca aperta: “Never stop” scrive sotto la foto, ma a cosa si riferisce?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal)

La conduttrice si trova nel camerino della Rai ed è pronta per una nuova puntata, intanto però sta già pensando al suo compleanno che è tra pochi giorni. Compirà i suoi primi quarant’anni e non vede l’ora di festeggiare con i suoi fan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal)

Il pubblico è già in attesa di festeggiamenti in diretta, a cosa avrà pensato la Guaccero per il suo compleanno? Non ci resta che aspettare.